À espera de recorde de público, Inter esgota ingressos para Gre-Nal em 26 minutos

À espera de recorde de público para o Gre-Nal de sábado, o Internacional alcançou uma marca importante nesta terça-feira no processo de venda dos ingressos para o clássico, a ser disputado no estádio Beira-Rio, pela 30ª rodada do Brasileirão. O time colorado esgotou as entradas em apenas 26 minutos.

O clube espera receber no sábado mais de 48 mil torcedores em seu estádio, o que seria o recorde de público na temporada. A marca vencedora do ano até agora, de 48 mil, foi obtida justamente em outro clássico com o Grêmio, pelo Campeonato Gaúcho - os colorados venceram por 3 a 2.

Se depender da venda dos bilhetes, o recorde deve ser alcançado no fim de semana. Nesta terça, os torcedores adquiriram todas as entradas em apenas 26 minutos, um recorde do sistema de vendas do clube colorado.

Foram registrados 20 mil acessos simultâneos ao site, com 600 ingressos pagos por minuto, e 100% das vendas voltadas para sócios-torcedores. Os dados são da Imply ElevenTickets, empresa responsável pelas tecnologias de venda de ingressos, gestão de sócios-torcedores e controle de acesso ao Beira-Rio.

"Tem a ver com tecnologia, mas também com o trabalho implementado desde o lançamento do Mundo Colorado, uma plataforma que oferece dezenas de benefícios aos associados", afirma Victor Grunberg, vice-presidente do Internacional.

Para o clássico de sábado, o Inter também vai premiar os sócios-torcedores e fazer uma ação, sorteando cinco torcedores mirins para entrarem em campo com os jogadores na partida contra o Grêmio. Para entrar em campo, os sorteados deverão estar vestidos com uniforme completo do Clube. Depois, as crianças são convidadas a assistirem a partida.

"É mais uma forma de oferecer uma ação que coloca nossos pequenos sócios ao lado dos atletas, criando uma identificação ainda maior entre clube e torcida. E também uma maneira de incentivar que outros torcedores possam aderir aos nossos planos no Mundo Colorado. Ao mesmo tempo em que somos insaciáveis em oferecer benefícios, também entendemos a importância de uma adesão cada vez maior", afirma Grunberg.