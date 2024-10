Matheus Bidu celebra pausa nos jogos do Corinthians: 'Foi muito importante para nós'

Após acumular 8 partidas em 25 dias, o Corinthians concluiu nesta segunda-feira seu sexto treino consecutivo aproveitando a pausa nas tabelas pela Data Fifa. Após um trabalho de força na academia, o time foi para o campo, onde a comissão técnica de Ramón Díaz aplicou uma atividade de enfrentamento em campo reduzido.

O lateral-esquerdo Matheus Bidu afirmou que o período de treino é muito importante para os próximos jogos do Corinthians. O time está na luta para deixar a zona de rebaixamento no Brasileio e nas semifinais da Copa do Brasil (contra o Flamengo) e da sul-americana (contra o Racing).

"Conseguimos retomar aos treinamentos firmes, com trabalhos táticos e físicos", afirmou o jogador de 25 anos que assumiu a titularidade na lateral esquerda do Corinthians em meados de agosto e foi poupado no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil.

"Agora é focar. Quinta-feira temos mais uma final e estamos mais do que preparados. Se Deus quiser, vamos sair vitoriosos da partida", afirmou Bidu sobre a partida contra o Athletico-PR na Neo Química Arena. O time paranaense é um concorrente direto na disputa contra o descenso no Brasileiro. O Corinthians está na 18ª posição, com 29 pontos, enquanto o rival tem 31 pontos e é o 15º.

"Foi uma Data Fifa muito importante para nós", completou Matheus Bidu. Apesar de o jogador comemorar o período de treinos ao meio ao calendário recheado de jogos, o Corinthians não pode contar com todos seus jogadores.

O atacante Romero está com a seleção do Paraguai nas Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026 e depende de aval médico para estar à disposição de Ramón Díaz para o jogo de quinta. O venezuelano José Martínez e o equatoriano Félix Torres também estão à serviço de suas seleções nesta Data Fifa.

O Corinthians ainda tem mais dois dias de treinos antes de voltar aos campos. No domingo, às 16h, o time recebe o Flamengo pela partida de volta da Copa do Brasil. Contra Athletico-PR, o Corinthians pode ter o retorno do volante Alex Santana e do atacante Talles Magno, liberados pelo departamento médico. O zagueiro André Ramalho, o lateral Fagner e Romero cumpriram suspensão contra o Internacional.