Corinthians ainda busca acordo com Fla e pode pagar nova multa por Hugo Souza na Copa do Brasil

O Corinthians pode ter de pagar mais uma multa ao Flamengo para ter Hugo Souza no gol contra os cariocas na partida de volta da semifinal da Copa do Brasil. Apesar de ter exercido a opção de compra do arqueiro de 25 anos, a diretoria corintiana ainda busca um denominador comum com os cariocas quanto às garantias de pagamento pela aquisição do atleta. Até lá, o jogador continua sob empréstimo ao time do Parque São Jorge.

Em julho, Hugo Souza foi contratado pelo Corinthians junto ao Flamengo por 200 mil euros (R$ 1,19 milhão). O contrato prevê uma opção de compra estipulada em 800 mil euros (R$ 4,85 milhões aproximadamente), quantia referente à 50% dos direitos econômicos do goleiro. O valor será pago em quatro parcelas de 200 mil euros (R$ 1,2 milhão), com a quitação finalizada em 2026.

Inicialmente, acreditava-se que o Corinthians poderia contratar Hugo Souza, em definitivo, a partir de 1º de outubro. Entretanto, segundo apurou o Estadão, um "ruído de comunicação" teria causado a confusão, já que o time alvinegro só poderia exercer a opção de compra, de fato, a partir do dia 10.

Para Hugo Souza ser jogador do Corinthians em definitivo, além de os paulistas exercerem a opção de compra, os cariocas precisam aceitar as garantias de pagamento oferecidas pela diretoria corintiana. O clube paulista atrasou a parcela de pagamento pelo lateral-direito Matheuzinho, o que acabou deixando a relação estremecida. Os corintianos ofereceram como garantia de pagamento o contrato com a Brax, acordo também utilizado para a quitação de pendência com o empresário Carlos Leite. Na última semana, o clube teve R$ 28 milhões bloqueados pela Justiça por atraso no pagamento ao agente.

Considerado peça-chave no time de Ramón Díaz, e um dos destaques da equipe alvinegra na temporada, o clube pagou por duas vezes uma multa de R$ 500 mil para Hugo Souza entrar em campo contra o Flamengo. A primeira, na vitória por 2 a 1, pelo Brasileirão, na Neo Química Arena. A segunda, na derrota por 1 a 0 no confronto de ida das semifinais da Copa do Brasil, quando o arqueiro teve ótima atuação, impediu uma goleada, e manteve os paulistas vivos na disputa.

Corinthians e Flamengo entraram em rota de colisão nos bastidores por causa da data da segunda partida entre equipes na Copa do Brasil. A CBF acatou um pedido da cúpula rubro-negra, alterando o calendário e colocando o jogo para domingo, 20 de outubro, às 16h, por causa da Data Fifa. Os paulistas entendem que a mudança vai contra o regulamento, mas o STJD validou a posição da entidade.

O Corinthians precisa vencer o Flamengo por dois gols de diferença para se classificar à decisão da Copa do Brasil no tempo normal. Uma vitória alvinegra por um gol leva a decisão para as penalidades, enquanto o rubro-negro carioca joga por um empate. Do outro lado da chave, o Atlético-MG derrotou o Vasco por 2 a 1, em Minas, e saiu na frente por uma vaga na final.