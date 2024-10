Série B tem clássico goiano e Coritiba conta com a volta de Alef Manga diante do Amazonas

De olho em se reaproximar da zona de acesso, o Vila Nova faz o clássico com o Goiás neste domingo, às 18h30, no estádio da Serrinha, pela 31ª rodada, que terá também o confronto entre Coritiba e Amazonas, na partida que poderá marcar o retorno de Alef Manga. O atacante cumpriu suspensão de 365 dias, aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), por manipulação de resultados. Ele foi relacionado pelo técnico Jorginho para o embate.

Alef Manga, no entanto, deve iniciar no banco de reservas, mas com grandes chances de entrar ao decorrer da partida, até pela situação do Coritiba, que não vem tendo um bom aproveitamento no setor ofensivo, com apenas 29 gols marcados.

O clube paranaense está apostando no fator casa para tentar uma arrancada na reta final da competição. O Coritiba tem 41 pontos, contra 42 do Amazonas, que está se dando por satisfeito ficar no meio da tabela em seu primeiro ano na Série B.

O outro jogo da rodada é entre Goiás e Vila Nova. O time esmeraldino tem 41 pontos e ainda sonha com o acesso, assim como o seu arquirrival, que já esteve no G-4, mas agora tenta uma reaproximação, com 46.

No confronto direto, o Goiás tem larga vantagem. Foram 75 jogos, com 19 triunfos do Vila Nova, 21 empates e 35 do time esmeraldino, que vem de quatro jogos sem vencer o rival. O Goiás, no entanto, vem embalado pela vitória sobre o Santos por 3 a 1, na rodada passada. Já o Vila Nova perdeu para o Mirassol por 1 a 0.

Na segunda-feira, a rodada será completada com dois jogos, com a presença de dois clubes paulistas e dois confrontos entre equipes da zona de rebaixamento.

Em Campinas, o lanterna Guarani, com 25 pontos, recebe o CRB, com 33, em 17º, enquanto o Brusque, 19º, com 30, em casa, pega o Ituano, 18º, com 31 pontos.

Confira os jogos da 31ª rodada da Série B:

DOMINGO

16h

Coritiba x Amazonas

18h30

Goiás x Vila Nova

SEGUNDA-FEIRA

18h30

Brusque x Ituano

21h

Guarani x CRB