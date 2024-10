Pezão conquista o bronze e Brasil termina o Grand Slam de Abu Dabi de Judô com duas medalhas

Giovani Ferreira trouxe a segunda medalha para o Brasil no Gran Slam de Abu Dabi de Judô. Neste domingo, o 'Pezão', como é carinhosamente conhecido, conquistou o bronze ao vencer Nurbek Murtozoev, do Usbequistão, na categoria até 90kg. Na sexta, Shirlen Nascimento (até 57kg) também foi medalhista de bronze.

Esta foi a segunda medalha de Giovani Ferreira em Grand Slam. Em Tashkent, ele também conquistou o bronze. Já em Abu Dabi, dividiu o pódio com Murad Fatiyev, do Azerbaijão. O ouro ficou com russo Mansur Lorsanov. Já a prata foi do holandês Jesper Smink.

O brasileiro começou o dia com vitória por ippon sobre o congolês Chartony Ilumbe, nas oitavas de final, e fez um combate equilibrado com Murad Fatiyev, do Azerbaijão, na sequência, levando a pior nas punições (3 a 2).