Ex-Flu e Mirassol, Yuri Lima comemora nascimento de filha com cantora Iza: 'Um filhote de leão'

Ex-jogador do Mirassol, Yuri Lima comemorou neste domingo o nascimento de sua filha Nala, fruto da relação com a cantora Iza. Em seu Instagram, publicou uma foto da mão da recém nascida, com um trecho da música 'O Leãozinho', de Caetano Veloso. Ela nasceu neste domingo, 13, em um hospital do Rio.

"Basta eu encontrar você no caminho. Um filho de leão, raio da manhã, arrastando o meu olhar como um ímã. O meu coração é o sol, pai de toda a cor, quando ele lhe doura a pele ao léu", escreveu o jogador. A publicação já conta com mais de 60 mil curtidas. Iza, por sua vez, publicou a mesma foto em sua conta pessoal, mas citando a canção 'Anunciação', de Alceu Valença.

Iza anunciou a gravidez da primeira filha em abril de 2024. Em maio, ela e Yuri Lima compartilharam um vídeo do chá-revelação, que mostrava que a cantora esperava uma menina. Em julho, no entanto, terminaram a relação após Iza descobrir uma traição por parte do atleta.

Eles assumiram o namoro em 2023. "Ele me traiu, não acredito que estou falando isso", afirmou a cantora, em julho. Posteriormente, os dois voltaram a se ver, mas apenas com intuito do atleta acompanhar a gestação da primeira filha.

Yuri Lima, de 30 anos, não disputa uma partida oficial desde o dia 10 de julho, quando entrou em campo diante do Grêmio Prudente, pela Copa Paulista. Foi justamente nesse dia que Iza anunciou o fim do relacionamento. Em agosto, o jogador teve seu contrato com o Mirassol rescindido, por não estar nos planos do técnico Mozart.

Ex-Santos, Fluminense, Cuiabá e Juventude, Yuri Lima chegou ao Mirassol em 2023 e nesta temporada perdeu espaço no elenco principal.