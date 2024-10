Áustria anula Haaland e faz 5 na Noruega na Liga das Nações da Uefa

Três dias após se tornar o recordista de gols da seleção norueguesa, com 34 gols, o atacante Erling Haaland parou na marcação austríaca e viu sua equipe ser goleada pela seleção anfitriã por 5 a 1, neste domingo, na Raiffeisen Arena, em Linz, pela quarta rodada da Liga das Nações B.

O resultado embolou a briga no Grupo 3 pelas duas vagas às quartas de final da competição: Noruega, Áustria e Eslovênia dividem a liderança, com sete pontos cada uma, enquanto o Casaquistão tem apenas um.

Apesar de os anfitriões apresentarem maior volume de jogo, o confronto foi equilibrado no primeiro tempo. Logo aos 6 minutos, Haaland recebeu o passe na área e acertou a trave direita. Na sequência, aos 8, Arnautovic foi acionado na entrada da área por Baumgartner e bateu no ângulo esquerdo para abrir o placar para a Áustria.

Com o jogo aberto, as duas equipes se revezavam no ataque e criavam chances. Aos 24 minutos, Baumgartner quase ampliou, mas o goleiro Nyland salvou os visitantes. A Noruega pressionou nos minutos finais da primeira etapa e, aos 39, após cobrança de falta de Ryerson, Sorloth cabeceou no canto esquerdo para igualar o placar.

A reação, porém, parou. No segundo tempo, as bolas paradas e as jogadas aéreas se tornaram um pesadelo para os noruegueses. Em menos de 15 minutos, a Áustria já vencia por 3 a 1, com gol de pênalti de Arnautovic, aos 4, e Lienhart, de cabeça, aproveitando cobrança de escanteio, aos 13.

Aos 17 minutos, Posch, também pelo alto, escorou o cruzamento da esquerda de Sabitzer para anotar o quarto gol da Áustria. Aos 26, Sabitzer levantou a bola para Gregoritsch anotar o terceiro gol de cabeça dos anfitriões, fechando o placar em 5 a 1.

O próximo compromisso da Noruega será contra a Eslovênia, no estádio Stozice, em Liubliana, no dia 14 de novembro, às 16h45 (horário de Brasília). No mesmo dia, às 12h, a Áustria visita o Casaquistão, no estádio Central de Almati.

GRÉCIA CONTINUA 100%

A Grécia entrou em campo pressionada após a vitória da Inglaterra sobre a Finlândia por 3 a 1, em Helsinque, mas não desapontou sua torcida e derrotou a Irlanda por 2 a 0, com gols de Bakasetas e Mantalos, neste domingo, no estádio Georgios Karaiskakis, em Pireu.

Assim, a seleção comandada pelo sérvio Ivan Jovanovic chegou a 12 pontos em quatro e manteve a ponta do Grupo 2 com três de vantagem sobre os ingleses, adversários da próxima rodada, em 14 de novembro, às 16h45 (horário de Brasília), no estádio Olímpico de Atenas. Já a Irlanda, que permaneceu com três pontos, enfrentará a lanterna Finlândia, no mesmo horário, no estádio Aviva, em Dublin.

Embalada pela boa campanha, principalmente após o triunfo sobre a Inglaterra no emblemático estádio de Wembley, em Londres, os gregos dominaram os visitantes do início ao fim no primeiro tempo. Apesar da pressão, a equipe pecava nas finalizações, batendo para fora ou parando nas mãos de Kelleher, especialmente nas tentativas de Masouras e Giannoulis.

Logo na primeira investida ao ataque na etapa final, porém, aos 3 minutos, Bakasetas arriscou o tiro de fora da área, a bola desviou no defensor no caminho e enganou Kelleher, que caiu, mas não conseguiu fazer a defesa no seu canto esquerdo.

O gol reduziu o ímpeto grego e os irlandeses passaram a frequentar o campo ofensivo, mas tinha como única jogada os levantamentos na área. Aos 24 minutos, Taylor cabeceou da marca do pênalti e Vlachodimos afastou no reflexo, evitando o empate.

Já nos acréscimos, Kelleher errou a reposição de bola e a entregou para Mantalos, livre, marcar o segundo gol grego e confirmar a vitória.

Pela Liga das Nações C, Ilhas Faroé e Letônia empataram por 1 a 1 e deixaram a Macedônia do Norte, que havia derrotado a Armênia por 2 a 0, mais cedo, disparar na liderança do Grupo 4, com dez pontos.