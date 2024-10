Alef Manga marca em retorno após suspensão de um ano e Coritiba vence Amazonas na Série B

Com direito a gol de Alef Manga, que cumpriu suspensão de 365 dias por manipulação de resultados, o Coritiba voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro para seguir sonhando com o acesso. Neste domingo, o time paranaense superou o Amazonas por 3 a 1, no estádio Couto Pereira, em duelo válido pela 32ª rodada.

Com o resultado em casa, o Coritiba foi aos 44 pontos e subiu para a oitava colocação. O Mirassol, primeiro time dentro do G-4, tem 50. Já o Amazonas vem logo abaixo, na 11ª colocação, com 42, mas volta a ser pressionado pela luta contra o rebaixamento. O CRB, primeiro time dentro da zona da degola, tem 33.

O primeiro tempo foi bastante equilibrado no Couto Pereira, mas o Coritiba foi quem mais tomou iniciativa e, por isso, criou as melhores chances. Aos 11 minutos, Josué recebeu na entrada da área e chutou firme, mas Miranda conseguiu desviar no meio do caminho e evitar o que seria o primeiro gol dos donos da casa.