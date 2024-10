Volante Gustavo Nicola, do CSA, é suspenso por doping até março de 2025

Um dos destaques do CSA na Série C do Campeonato Brasileiro, o volante Gustavo Nicola, de 25 anos, foi suspenso por doping pelo período de 120 dias. A sua punição vai acabar no dia 1º de março de 2025, o que vai tirá-lo de grande parte do Campeonato Alagoano. O clube de Maceió vai recorrer e o julgamento do recurso está previsto para dia 16, a próxima quarta-feira.

O teste antidoping flagrou a presença de uma substância proibida chamada isometepteno, contida em analgésicos usados para dor. Mas o teste aconteceu ainda no primeiro trimestre quando ele defendia o São José-SP, que este ano disputou a Série A2 do Campeonato Paulista e também a Série D do Campeonato Brasileiro.

A suspensão foi aplicada pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD), que incluiu o nome do atleta no dia 7 de outubro. No período de suspensão, Gustavo Nicola fica proibido até de frequentar o clube.

No São José-SP, o volante disputou a Série A2 do Campeonato Paulista e chegou participar de dois jogos pela Série D do Brasileiro. Em junho ele se transferiu para o CSA, onde disputou 10 jogos pela Série C. O seu rendimento foi bom, tanto que foi um dos primeiros jogadores a renovar o contrato com validade até o final de 2025.