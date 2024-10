Torcedores do Athletico-PR protestam contra má fase do time em frente ao CT do Caju

Cerca de 200 torcedores do Athletico-PR fizeram um protesto em frente ao Centro de Treinamento do Caju, neste sábado. Eles criticaram dirigentes e o presidente do clube paranaense em razão da má fase vivida pelo time justamente no ano do seu centenário. A equipe está próxima da zona de rebaixamento do Brasileirão.

O protesto aconteceu no período da manhã, coincidindo com o treino do time em preparação para a partida contra o Corinthians na próxima quinta-feira, na Neo Química Arena, em São Paulo.

Os principais alvos dos torcedores foram o presidente do clube, Mario Celso Petraglia, e os dirigentes Márcio Lara e Paulo Autuori. Eles pouparam o técnico Lucho González e os jogadores. A manifestação dos torcedores foi acompanhada de perto por viaturas da Polícia Militar e da Guarda Municipal sem registros de incidentes.

A temporada que marca o centenário do clube vem sendo difícil para os torcedores. O Athletico já foi eliminado na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana. E apresenta irregularidade no Brasileirão. No momento, é o 15º colocado, apenas duas posições acima da zona da degola.

Nesta semana, o diretor técnico Paulo Autuori concedeu entrevista coletiva em que apontou erros cometidos pelo clube ao longo da temporada. De volta ao clube, anunciado no fim de julho, o ex-treinador minimizou a cobrança dos torcedores pela falta de contratações e defendeu o treinador Lucho González.

"Todo projeto esportivo está sujeito a erros. O grande problema do Athletico no ano foi a troca excessiva de treinadores, de lideranças, isso para os próprios jogadores é complicado, por ter que se adaptar a cada mudança, não é simples", afirmou Autuori, na quarta-feira.