Série B: Santos faz confronto direto com o Mirassol na Vila por paz no G-4

Ocorre que o time de Carille vem amargando tropeços contra os melhores colocados da Série B. Levando em consideração os seis melhores no início da jornada, somou apenas um ponto de seis disputados contra o líder Novorizontino, perdeu o confronto com o Sport - fecha a edição no Recife -, apenas empatou com o Mirassol na ida, assim como com o Vila Nova e ainda sofreu para devolver a derrota ao América-MG com sufoco até o fim na Vila Belmiro.

Classificação e jogos Série B

Carille admitiu que o Santos "começou muito devagar" no revés diante do Goiás na segunda-feira, na Serrinha, e quer o time mais ligado neste sábado. "Temos oito decisões pela frente. Não temos visão certinha dos erros, mas vamos ver para arrumar para a decisão contra o Mirassol", frisou o técnico.

O treinador não contará com o volante João Schmidt, suspenso. Sandry trabalhou no time titular ao longo da semana de "silêncio" no clube e herda a vaga no meio-campo, ao lado de Diego Pituca na marcação. O restante da equipe é o mesmo dos últimos jogos e com recomendação de tomar cuidado com os cartões. São nove pendurados: JP Chermont, Gil, Jair, Escobar, Pituca, Giuliano, todos titulares, além de Rodrigo Ferreira, Tomás Rincón e Sandry.

Agora dono da melhor defesa da Série B, com apenas 21 gols sofridos - era o Santos, mas perdeu o posto após levar três do Goiás e subir para 23 - o Mirassol vai à Vila Belmiro apostando justamente em seu poder de marcação para levar ao menos um ponto para casa, suficiente pela manutenção na quarta posição.

Os contragolpes serão outra arma importante com o retorno do centroavante Dellatorre, dono de oito gols na Série B. Negueba, autor do gol do triunfo por 1 a 0 sobre o Vila Nova sonha em começar o jogo, com Fernandinho e Chico sendo outras opções para o setor ofensivo.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS X MIRASSOL