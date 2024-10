Leila Pereira descarta contratação de Gabriel Jesus: 'Não vem para o Palmeiras'

Presidente do Palmeiras, Leila Pereira descartou neste sábado a contratação de Gabriel Jesus. Sonho antigo do clube paulista, o atacante não está nos planos da dirigente. O jogador, cria da base palmeirense, foi vendido ao Manchester City em 2016 e defende atualmente o Arsenal.

"Eu falo claramente para nosso torcedor: não é verdade. Infelizmente, Gabriel Jesus não vem para o Palmeiras", disse Leila, ao ser questionada pelo site Metrópoles. Na semana passada, o clube alviverde chegou a entrar em contato com a diretoria do time londrino sobre a viabilidade de um negócio envolvendo o atacante, mas não obteve sucesso.

Apesar disso, Leila indicou que não pretende buscar reforços para a equipe paulista neste momento. "Estou extremamente feliz com nosso elenco. São jogadores que estão há mais tempo, outros que chegaram recentemente, mas são extremamente vitoriosos. Nosso elenco é muito forte. Como eu costumo dizer: não é um jogador que resolve, é o nosso conjunto, nosso elenco, nosso time. Nós ganhamos em conjunto. Aqui não existe uma estrela. A estrela é o nosso elenco", declarou.

A presidente palmeirense afirmou também que rejeita a cultura de "criar ídolos" no futebol. "O futebol é um esporte coletivo. Aqui no Palmeiras, na minha gestão, os ídolos são todos os jogadores, que se esforçam diariamente para conquistar tudo isso que conquistamos", afirmou.

Ao sondar o Arsenal, na semana passada, o Palmeiras ouviu do clube londrino que não há margem para negociação, ao menos nesta temporada. Mikel Arteta, técnico do Arsenal, conta com o atacante, mesmo após ele ter perdido a titularidade no elenco para Kai Havertz no último ano.

Vendido em 2016 ao Manchester City, Jesus foi destaque do Palmeiras no título brasileiro de 2016 - o primeiro Brasileirão do clube desde a década de 1990 - e na Copa do Brasil de 2015. Desde então, o atacante tem seu nome veiculado junto ao time alviverde sempre que está em baixa no futebol inglês. Em 2022/2023, foi vendido ao Arsenal, clube pelo qual já disputou 69 jogos, com 19 gols marcados.

Gabriel Jesus disputou duas Copas do Mundo com a camisa da seleção brasileira (2018 e 2022) e chegou a ser titular do Manchester City. A contratação de Erling Haaland para a posição de centroavante fez com que ele optasse por se transferir para o Arsenal.

Ele foi contratado em 2022 pelo Arsenal por 52 milhões de euros (cerca de R$ 275 milhões, segundo cotação da época). Nesta temporada, aos 27 anos, disputou sete jogos, mas somente dois destes como titular - um pela Liga dos Campeões e outro pela Copa da Liga Inglesa. Em todos, passou em branco, tanto em gols, como em assistências.

Em maio, o site The Athletic divulgou que o Arsenal pretendia se desfazer de Gabriel Jesus antes do início desta temporada. Com contrato válido até 2027, ele também teve sua permanência defendida publicamente por Arteta à época. "Não sei de onde isso está vindo. Nenhuma intenção de deixá-lo sair", afirmou o treinador.