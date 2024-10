Hugo Viana substituirá Begiristain no comando do futebol do Manchester City

Ex-jogador de clubes como Sporting, Newcastle e Valencia, além da seleção portuguesa, Hugo Viana vinha exercendo a função de diretor no clube de Lisboa, cargo que deixará de existir na nova estrutura organizacional do futebol profissional, segundo o Sporting. Antes, havia trabalhado também no Belenenses.

Sua missão no comando do futebol do City não será fácil, já que Begiristain acostumou os torcedores da equipe celeste a colecionarem títulos - foram 21 no período - e torcerem por craques de primeira linha. Foi o espanhol, por exemplo, que convenceu Pep Guardiola a assumir o comando do clube inglês, em 2016, e satisfez os desejos do treinador desde então, contratando nomes como De Bruyne, Haaland, Rodri, Gündogan, Bernardo Silva e Ederson.