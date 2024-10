Gerido por SAF que tem Neymar pai como sócio, Monte Azul se sagra campeão da Copa Paulista

O Atlético Monte Azul é o campeão da Copa Paulista. Na tarde deste sábado, venceu por 1 a 0 o Votuporanguense e depois bateu o adversário por 4 a 3 nos pênaltis. A segunda partida da final foi disputada no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol. O novo campeão da Copa Paulista é uma SAF que tem como sócios o pai de Neymar e o ex-atacante Emerson Sheik.

No jogo de ida, na Arena Plínio Marin, o Votuporanguense havia vencido pelo mesmo placar. O duelo da volta foi disputado em Mirassol devido a irregularidades no gramado do estádio Otacília Patrício Arroyo, em Monte Azul Paulista.

Campeão da Copa Paulista, o Monte Azul agora decidirá se jogará a Série D do Campeonato Brasileiro de 2025 ou a Copa do Brasil para a próxima temporada. Vice-campeão, o Votuporanguense disputará a competição nacional inversa à escolhida pelo adversário.

Precisando vencer, o Monte Azul abriu o placar com Vitinho, aos 31 minutos do primeiro tempo e depois teve chance de ampliar o placar. No segundo tempo, o Votuporaguense foi melhor, criou chances e poderia até ter empatado. O Monte Azul teve o mérito de segurar o resultado positivo.

Nas penalidades, Brandão, Mateus, Wesley e Pedrinho fizeram para o Monte Azul, enquanto Wendel Silva e Gabriel Moysés perderam para o Votuporanguense. Jonatas Paulista, Amorim e Igor Pimenta acertaram para o time visitante.