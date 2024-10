Cristiano Ronaldo marca em vitória de Portugal e Espanha vence com falha de Schmeichel

No duelo entre os experientes goleadores Robert Lewandowski e Cristiano Ronaldo, o português levou a melhor. Mesmo atuando no estádio Nacional de Varsóvia, neste sábado, Portugal derrotou a Polônia por 3 a 1, com um dos gols marcados pelo camisa 7, e manteve os 100% de aproveitamento na Liga das Nações.

Assim, os portugueses deixaram bem encaminhada a classificação às quartas de final da competição, com nove pontos, três acima da Croácia, na liderança do Grupo 1. A Polônia soma apenas três, enquanto a Escócia ainda não pontuou.

O técnico Roberto Martínez armou uma equipe ofensiva, com o trio ofensivo formado por Pedro Neto, Cristiano Ronaldo e Rafael Leão sendo abastecido tanto pelas pontas, nos avanços de Dalot e Nuno Mendes, quanto pelo meio, com Bruno Fernandes e Bernardo Silva.

Assim, os portugueses ignoraram a pressão da torcida polonesa e dominaram o primeiro tempo. Logo aos 9 minutos, Dalot recebeu o passe de Rúben Neves, avançou pela direita e bateu de fora da área para testar o goleiro Skorupski. Dois minutos depois, Cristiano Ronaldo acertou o travessão na sobra de um cruzamento de Rafael Leão desviado em Bednarek.

Acuados, os poloneses se defendiam como podiam, com uma linha de cinco, recuando os alas Frankowski e Zalewski. Na frente, a equipe dependia da criatividade de Zielinski para municiar Lewandowski, mas a bola mal chegava à dupla.

Rúben Neves e Bruno Fernandes criaram boas oportunidades até que, aos 25 minutos, a insistência portuguesa deu resultado. Rúben Neves lançou a bola na área, Bruno Fernandes ajeitou, de cabeça, e Bernardo Silva disparou uma pancada para abrir o placar.

Aos 36 minutos, um inspirado Rafael Leão fez boa jogada individual pela esquerda, invadiu a área e carimbou a trave, mas a bola voltou para os pés de Cristiano Ronaldo, que apenas empurrou para o gol para anotar seu 906º gol na carreira.

Portugal voltou para o segundo tempo no controle do jogo. Aos poucos, os poloneses passaram a se arriscar mais no ataque. Aos 10 minutos, Diogo Costa saiu mal do gol na bola levantada na área e Lewandowski cabeceou rente à trave direita.

Aos poucos, os portugueses passaram a administrar o placar, mas, aos 32 minutos, Zielinski tabelou com Swiderski e soltou o pé para diminuir para a Polônia. A tranquilidade dos visitantes só foi retomada nos minutos finais, aos 42, quando Bednarek tentou cortar o chute de Nuno Mendes e empurrou a bola contra a própria meta, fechando o placar em 3 a 1.

Na outra partida da chave, em Zagreb, a Croácia sofreu até o último minuto e contou com um gol da Escócia anulado pelo VAR nos acréscimos para festejar o triunfo por 2 a 1. Ryan Christie abriu o placar para os visitantes, mas Matanovic e Kramaric anotaram os gols da virada.

Na terça-feira, às 15h45 (horário de Brasília), pela quarta rodada, Portugal visita a Escócia, enquanto a Polônia recebe a Croácia.

DE HERÓI A VILÃO

Em Múrcia, a Espanha recebeu a Dinamarca disposta a roubar da adversária a liderança do Grupo 4 e, depois de muito martelar, conseguiu levar a melhor por 1 a 0, com gol de Zubimendi na reta final da partida, contando com falha do goleiro Schmeichel, que vinha sendo o destaque da partida.

Com o resultado, o time comandado por Luis de la Fuente chegou a sete pontos e deixou os adversários com seis. No outro confronto da chave, a Sérvia derrotou a Suíça por 2 a 0 e alcançou os quatro pontos.

Líder da chave, os dinamarqueses tentaram surpreender assim que a bola rolou. Logo aos 2 minutos, Dolberg foi lançado na direita e bateu cruzado, mas o goleiro Raya conseguiu espalmar para escanteio.

Depois do susto inicial, só deu Espanha. A equipe da casa criou chances com Grimaldo, Morata e Lamine Yamal, mas as investidas paravam no goleiro Schmeichel ou na falta de pontaria. Nos últimos minutos, a Dinamarca tentou sair para o jogo, mas não ameaçou a meta de Raya.

No segundo tempo, os espanhóis continuaram pressionando no campo ofensivo. Aos 16 minutos, Fabián Ruiz fez boa jogada na entrada da área e acionou Morata, que teve seu chute à queima-roupa bloqueado pelo goleiro dinamarquês.

Schmeichel voltou a impedir o gol espanhol em finalizações de Morata e Yamal, mas, aos 33 minutos, o goleiro falhou ao tentar defender o tiro de primeira, de fora da área, de Zubimendi, apesar do leve desvio na marcação. Apesar do alívio, os espanhóis continuaram melhores em campo, rondando o ataque, mas Fabián Ruiz desperdiçou a última oportunidade da equipe.

OUTROS JOGOS

Quatro jogos movimentaram a Liga C neste sábado. Pelo Grupo 2, a Romênia não tomou conhecimento do Chipre, venceu por 3 a 0 e manteve a liderança isolada, com nove pontos, três a mais que o Kosovo, que bateu a lanterna Lituânia por 2 a 1, também como visitante.

No Grupo 3, Bulgária e Luxemburgo empataram por 0 a 0, mesmo placar do duelo entre Belarus e Irlanda do Norte. Belarus e Bulgária lideram com cinco pontos.