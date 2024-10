Ceará e Ponte duelam em momentos distintos e Botafogo-SP tenta se afastar da degola da Série B

Ceará e Ponte Preta se enfrentam, neste sábado, em momentos distintos na Série B do Campeonato Brasileiro. Ainda pela 31ª rodada, o Botafogo-SP tenta se afastar da zona de rebaixamento diante do Operário-PR. Já Santos e Mirassol fazem um confronto paulista na briga direta pelo acesso e pela liderança da competição.

A derrota para o Sport por 2 a 1 frustrou os planos do Ceará de poder entrar no G-4 - zona de acesso - nesta rodada. Agora, vai ter que buscar uma arrancada final para brigar até o fim pelo acesso. O time cearense tem 45 pontos, contra 50 do Mirassol, quarto colocado.

Diferente da Ponte Preta, que está lutando desesperadamente contra o rebaixamento. Com 35 pontos, o time campineiro tem dois de vantagem para o CRB, 17º colocado. O time campineiro tem um grande desafio pela frente já que não vence o rival fora de casa há 42 anos. O último triunfo foi em 1982, quando levou por 3 a 2.

Já o Botafogo-SP tenta quebrar uma série de cinco tropeços consecutivos para se afastar da zona de rebaixamento. O jogo será diante do Operário-PR, na Arena NicNet, em Ribeirão Preto (SP). O clube paulista tem 35 pontos, contra 42 do paranaense, que já não tem muitas pretensões na competição. O retrospecto entre eles é bem equilibrado, com duas vitórias para cada lado e três empates. O Botafogo, no entanto, nunca venceu atuando em casa.

Por fim, Santos e Mirassol fazem na Vila Belmiro um duelo direto pela liderança da Série B. O alvinegro tem 53 pontos, contra 50 do rival, que precisa vencer para não deixar os rivais se aproximarem.

Eles já se enfrentaram em 12 oportunidades, com oito vitórias do Santos, três empates e apenas uma do Mirassol, no Paulistão de 2022. O jogo, no entanto, ocorreu no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião.

A rodada vai ter dois jogos domingo, inclusive, com o clássico goiano entre Goiás e Vila Nova, e outros dois jogos na segunda-feira, com a presença de dois paulistas - Ituano e Guarani - que lutam contra o rebaixamento.

Confira os jogos da 31ª rodada:

SÁBADO

17h

Ceará x Ponte Preta

18h30

Santos x Mirassol

21h30

Botafogo-SP x Operário-PR

DOMINGO

16h

Coritiba x Amazonas

18h30

Goiás x Vila Nova

SEGUNDA-FEIRA

18h30

Brusque x Ituano

21h

Guarani x CRB