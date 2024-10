Carille pede fim das vaias no Santos: 'Se não acontecer, vou continuar trabalhando quietinho'

Mais uma vez, o técnico Fábio Carille foi alvo de vaias durante o jogo do Santos. Ele recebeu críticas das arquibancadas da Vila Belmiro na vitória sobre o Mirassol por 3 a 2, neste sábado. Ao fim da partida, para evitar novas vaias, deixou o campo com uma corridinha direto para o vestiário.

Na entrevista coletiva pós-jogo, o treinador evitou novamente confronto com a torcida em suas declarações. Mas pediu compreensão e o fim das vaias. "A torcida eu respeito, deixo acontecer e vou trabalhando quietinho, como temos feito. Nossos trabalhos, nossas reuniões, nossas decisões para deixar tudo tranquilo para os atletas. Espero que volte (o apoio), pelo menos, espero que parem as vaias. Mas, se não acontecer, a gente continua trabalhando quietinho aqui dentro."

As críticas se devem ao desempenho abaixo do esperado do Santos nesta Série B. O time paulista desperdiçou seguidas chances de assumir a liderança da tabela até superar o Mirassol, rival direto dentro do G-4, e alcançar o primeiro posto da classificação neste sábado.

O triunfo em casa, apesar da performance técnica novamente irregular, foi muito celebrada pela comissão técnica. "Estou muito feliz pela vitória, pelo ambiente dentro do CT, pela festa que foi feita pelos atletas e diretores no vestiário no pós-jogo", revelou o treinador.

Carille contou com uma das motivações da comemoração foi o retorno do volante Alison ao time, ao substituir o lesionado Sandry. "Não foi fácil colocar o Alison em campo por tudo o que ele passou, apesar de ele estar treinando bem. A gente tem uma certa dúvida. O cara vem de seis cirurgias. Não foi fácil. A festa no vestiário foi muito para ele. Metade da carreira dele foi em fisioterapia."

Sobre o desempenho, Carille disse que já esperava um duelo complicado com o Mirassol, outro forte candidato a obter o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. "Imagino que o Mirassol teve mais posse que a gente. Ainda não vi os números. Teríamos de ter uma dedicação grande pelo conjunto deles. Vi o pessoal comentando, lembro de duas ou três bolas do Guilherme na trave, debaixo do gol e não entrando."

O triunfo deste sábado faz o Santos terminar a 31ª da Série B na liderança, com 56 pontos, contra 54 do vice-líder Novorizontino. Carille reafirmou neste sábado que sua meta é alcançar a marca de 64 pontos, soma considerada garantia de acesso à primeira divisão. O time da Vila Belmiro volta a campo na próxima quarta para enfrentar a Chapecoense, fora de casa.