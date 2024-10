Ana Marcela Cunha e Jungblut fazem pódio na Copa do Mundo de Águas Abertas

Ana Marcela Cunha continua fazendo história. Ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2021 e quarta colocada em Paris, a brasileira conquistou neste sábado a medalha de prata na etapa de Portugal da Copa do Mundo de Maratona Aquática, realizada em Setúbal, a terceira do calendário. Viviane Jungblut ficou com o bronze.

Ana Marcela Cunha conquistou sua 59ª medalha em Copas do Mundo. São 29 de ouro, 17 de prata e 13 de bronze. Ela continua sendo o principal nome brasileiro no esporte e, com a medalha de prata, pula para a liderança do ranking mundial.

A brasileira se manteve entre as dez primeiras colocadas desde o início da prova e acelerou no final para garantir o segundo lugar, em 2h18min33s80. O ouro ficou com a alemã Lea Boy, em 2h18min30s70.