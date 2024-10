Toyota volta à Fórmula 1 após 15 anos em parceria técnica com a equipe Haas

A Toyota está de volta à Fórmula 1 após 15 anos de ausência. A fabricante japonesa assinou contrato de parceria técnica com a equipe Haas com começo imediato de trabalho visando "compartilhar experiência e conhecimento, bem como recursos."

"Temos o prazer de anunciar que a MoneyGram Haas F1 Team e a Toyota Gazoo Racing concluíram um acordo básico para iniciar uma parceria técnica como o desenvolvimento de veículos Haas", afirmou Tomoya Takahashi, presidente da Gazoo Racing Company, bastante entusiasmado.

"Ao competir ao lado da MoneyGram Haas F1 Team no auge do automobilismo, pretendemos cultivar pilotos, engenheiros e mecânicos, ao mesmo tempo que fortalecemos as capacidades da MoneyGram Haas F1 Team e da Toyota Gazoo Racing, e desejamos contribuir para o automobilismo e a indústria automotiva."

O acordo visa deixar a Haas competitiva na modalidade. A Toyota esteve na Fórmula 1 por oito temporadas como equipe de fábrica e fornecedora de motores, e conquistou 13 pódios, alcançando o quarto lugar no Mundial de Construtores. É um acordo paralelo ao firmado pela escuderia com a Ferrari desde 2016.

"Estou extremamente entusiasmado que a MoneyGram Haas F1 Team e a Toyota Gazoo Racing se uniram para firmar esta parceria técnica", comemorou o chefe da Haas, Ayao Komatsu. A Toyota fornecerá serviços de design, técnicos e de fabricação à equipe, recebendo em troca conhecimento técnico e benefícios comerciais.

"Ter um líder mundial no setor automotivo de apoio trabalhando ao lado da nossa organização, ao mesmo tempo que procuramos desenvolver e acelerar os próprios conhecimentos técnicos e de engenharia, é simplesmente uma parceria com benefícios óbvios para ambos os lados", seguiu Komatsu.

O chefe da Haas mostrou-se bastante otimista em resultados rápidos na Fórmula 1. "A capacidade de aproveitar os recursos e a base de conhecimento disponíveis na Toyota, ao mesmo tempo dos seus processos técnicos e de produção, será fundamental para o nosso próprio desenvolvimento e para o nosso claro desejo de aumentar ainda mais a nossa competitividade na Fórmula 1", disse.

"Em troca, ofereceremos uma plataforma para a Toyota utilizar plenamente e, posteriormente, aprimorar suas capacidades internas de engenharia. Estou naturalmente satisfeito por termos tido o apoio de nomes como a Fórmula 1 e o nosso parceiro de longa data, a Scuderia Ferrari, com quem anunciamos a nossa continuação no início da temporada, na formação desta nova parceria técnica, projetada para alcançar o sucesso contínuo em nossos empreendimentos na Fórmula 1."

O acordo foi anunciado no Fuji International Speedway, de propriedade da Toyota, nesta sexta-feira. A fabricante japonesa terá sua marca visível nos carros de Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen a partir do GP dos Estados Unidos daqui uma semana, em Austin. A Haas está apenas no sétimo lugar Construtores, apenas três pontos da RB, e o acordo visa mostrar evolução ainda nesta temporada.