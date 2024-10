Shirlen Nascimento supera Sarah Souza em disputa do bronze no Grand Slam de Abu Dabi de judô

O judô brasileiro garantiu um lugar no pódio no primeiro dia do Grand Slam de Abu Dabi, nesta sexta-feira, com Shirlen Nascimento levando a melhor no duelo verde e amarelo pelo bronze diante de Sarah Souza na peso leve feminino (até 57kg). Nos 52kg, Gabriela Conceição perdeu na disputa da medalha e terminou em quinto.

A campanha de Shirlen em Abu Dabi foi muito boa, com três vitórias e somente uma derrota para conquistar medalha pela primeira vez em um Grand Slam. A judoca de 24 anos iniciou sua apresentação com grande resultado, ao derrotar a croata Ana Viktorija Puljiz, vice-campeã do Grand Prix de Zagreb, com waza-ari.

Novamente com waza-ari, Shirlen passou por Acelya Toprak, do Azerbaijão, nas quartas, já se garantindo na disputa por medalhas. A semifinal foi dura contra Irina Sueva, lutando com bandeira neutra, e decidida somente no golden score. A rival aplicou um waza-ari na brasileira.

Na definição da medalha, Shirlen começou melhor, forçando duas punições para Sarah. A um minuto do fim, conseguiu seu terceiro waza-ari no Grand Slam administrou a vantagem até o cronômetro zerar.

Mesmo derrotada e sem medalha, a estreante Sarah, de apenas 20 anos, deixa Abu Dabi com resultados expressivos. Ela bateu a croata Tibia Topolovec com chave de braço nas oitavas, mas caiu em punições nas quartas, por 3 a 2, diante de Flaka Loxha, do Kosovo. Na repescagem, superou a francesa Lou Emire por waza-ari até o embate nacional.

POR POUCO

Gabriela Conceição, na categoria meio-leve (até 52kg) bateu na trave pelo pódio. Ela acabou derrotada da disputa do bronze pela húngara Roza Gyertyas, após um estrangulamento.

Depois de começar com bye, Gabi estreou nas quartas de final contra a forte Khorloodoi Bishrelt, dos Emirados Árabes Unidos, 13ª no ranking mundial. O combate foi equilibrado, mas as punições definiram (3 a 2 para a adversária).

Em mais uma luta dura, desta vez na repescagem, Gabi também viu a definição nas punições, desta vez com 3 a 2 de vantagem para ela diante da francesa Astride Gneto. Também estreante em Grand Slam, Gabi acabou caindo na disputa do bronze.