SBT confirma saída de Cléber Machado, que vai narrar o Brasileirão na Record

O SBT confirmou a saída de Cléber Machado, após 13 meses de parceria do narrador com a emissora. Ele irá agora para a Record, pela qual será a voz do Brasileirão e do Paulistão em 2025. O destino do locutor vai transmitir um jogo por rodada do Campeonato Brasileiro no próximo ano, em acordo com a Liga Forte União (LFU), da qual o Corinthians faz parte.

Em nota do SBT, a emissora afirma que sabia da proposta há pelo menos um mês. A empresa tenta, agora, negociar para manter Cléber Machado até o fim da atual edição da Copa Sul-Americana. A final do torneio está marcada para 23 de novembro.

"Desde já o SBT agradece toda a dedicação, o profissionalismo e o comprometimento de Cléber Machado, fazendo parte de grandes momentos de sucesso da emissora", diz um trecho da nota.

Cléber Machado tinha contrato com o SBT até 2026. A empresa havia afirmado, no último domingo, 6, que não tinha recebido notificação sobre possível quebra contratual. Foi confirmado, contudo, que o narrador já tinha uma proposta e negociava com outra emissora.

"Faço questão de também agradecer e registrar a alegria de fazer parte do elenco do SBT, os colegas de trabalho, o ótimo ambiente e os resultados obtidos", disse Cléber Machado, na nota divulgada pelo SBT.

Aos 62 anos, Cléber Machado fez a maior parte da carreira nos canais Globo e era o principal nome dos produtos futebolísticos do SBT, canal no qual está desde outubro de 2023. Ele é a voz da Liga dos Campeões e da Sul-Americana. Durante a transmissão de Fortaleza x Corinthians, pelo torneio continental, a audiência chegou a superar números da Globo, assim como ocorreu na final do torneio europeu.

Quando foi dispensado da emissora carioca, após 35 anos de serviços prestados, o narrador teve uma breve passagem pela Record, para narrar as finais do Paulistão entre Palmeiras e Água Santa. Caso o acordo se concretize, portanto, não seria a primeira experiência dele na rede.

BRASILEIRÃO NA RECORD

A Record voltará a transmitir o Brasileirão após mais de duas décadas. O acordo com a LFU se dá junto do YouTube, também terá transmissões pelo canal da CazéTV. Ambas irão transmitir a mesma partida a cada rodada. O acordo custa R$ 10 milhões por jogo transmitido. Anualmente, Record e YouTube pagarão R$ 380 milhões à LFU. A Amazon, que transmitirá jogos pelo Prime Vídeo, também bancará o mesmo valor pelo seu pacote.

O bloco ainda negocia mais quatro pacotes de transmissão. Segundo apurado pelo Estadão, há cinco interessados para a venda dos direitos de transmissão dessas quatro partidas. São eles: Warner Bros, Disney+, DAZN, Globo e Google - este último em um modelo pay-per-view no YouTube.

Em termos de comparação, Globo, que fechou com a Libra, bloco oposto à LFU, pagará cerca de R$ 1,1 bilhão, tanto pela exibição na TV aberta quanto fechada, no SporTV, em um acordo de cinco anos. Mas isso apenas se nove clubes que compõem o bloco estiverem na Série A - caso contrário, o valor cai para R$ 1 bilhão. O Première não está nesse cálculo e configura um repasse extra pelas partidas transmitidas no pay-per-view.

ENTENDA

A Libra é composta por Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Red Bull Bragantino, Atlético-MG, Grêmio, Bahia, Vitória e Santos. Já os integrantes da LFU na Série A e que, consequentemente, terão seus jogos exibidos na Record são Corinthians, Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Athletico-PR, Atlético-GO, Botafogo, Fortaleza, Cuiabá, Criciúma e Juventude. Sport, América-MG, Goiás, Ceará, Avaí, Chapecoense, Coritiba, CRB, Vila Nova, Londrina, Tombense, Figueirense, CSA, Operário, Ituano, Mirassol, Novorizontino, Ponte Preta e Botafogo de Ribeirão Preto estão em divisões inferiores.

A Globo terá que, pela primeira vez desde 1992, dividir os direitos do principal campeonato de futebol do País. A emissora já havia feito isso com Band e Record há menos tempo, mas sempre como licenciadora dos direitos.