Raphael Veiga valoriza sequência de jogos e vê Palmeiras forte por título do Brasileirão

Raphael Veiga perdeu espaço no Palmeiras por causa da queda de rendimento. Mas foi titular nas últimas três partidas com a lesão de Estêvão. O jovem está de volta, tem tudo para começar entre os titulares diante do Juventude, no dia 20, mas o meia valoriza a sequência de jogos que ganhou, prega pela continuidade e vê a equipe "muito forte" para ser tricampeã nacional em dezembro.

Abel Ferreira vem trabalhando forte com a equipe nesta Data Fifa. Nesta sexta-feira, o elenco realizou trabalhos técnicos de cruzamento, finalizações e jogos em campo reduzido. Nada, contudo, de pistas sobre qual a equipe a ser utilizada na volta do Brasileirão, dia 20, em Caxias do Sul.

Sem a definição, Raphael Veiga espera se manter entre os 11 escolhidos após voltar bem, anotando gols decisivos e importantes e com um rendimento bem melhor ao que o levou para a reserva recentemente.

"A sequência de vitórias dá uma confiança muito grande para o nosso time, para cada jogador também, pelo volume que a gente tem tido nos jogos. Realmente, a última partida não foi como a gente almejava (0 a 0 em Bragança Paulista), queríamos a vitória, mas era um jogo difícil, o Bragantino também tinha os seus objetivos no campeonato", frisou o meia, já esperando nova batalha dura fora de casa.

"Todo time que joga contra o Palmeiras traz uma dificuldade. A concentração muitas vezes é diferente ao jogar contra nós. O Juventude tem os objetivos dele dentro do campeonato e a gente tem os nossos, então acredito que tem tudo para ser um grande jogo", afirmou, sem receio de atuar em Caxias do Sul.

"Sempre quando vamos lá, a torcida e o pessoal se mobilizam para apoiar o time. Mas a gente está preparado. Já vivemos vários momentos de pressão e estamos prontos para ir mais uma vez em busca de uma vitória importante e, de novo, chegar mais próximo do título", frisou.

O Palmeiras definiu sua reta final do Brasileirão como série de "finais" e o mantra não sai da cabeça dos jogadores após quedas na Libertadores e Copa do Brasil. "O Abel sempre fala que a gente tem que encarar cada jogo como uma final, pois a gente nunca sabe quando vai ser o jogo do título, então todo jogo é importante, todo ponto é importante, e o nosso compromisso é fazer o nosso melhor", enfatizou Veiga. "A gente já provou outras vezes que a gente sabe chegar a finais de ano, a finais de campeonato. É manter a nossa intensidade, o nosso comprometimento, e com isso temos tudo para conquistar mais um título."

O tempo livre para treinar vem sendo bastante endeusado pelos palmeirenses como um combustível a mais para a arrancada no Brasileirão. Mesmo três pontos atrás do líder Botafogo, o time paulista está há nove jogos invicto.

"Agora temos esse tempo de trabalho e podemos aprimorar tudo aquilo que o Abel pede para que a gente chegue mais preparado aos jogos, mais inteiro fisicamente, porque muitas vezes a sequência de jogo não permite que a gente se recupere 100%", avaliou o camisa 23. "É focar naquilo que podemos fazer para melhorar e treinar todo dia. Sempre quando tiver jogo, é ir ao nosso limite para que a gente atinja os nossos objetivos", concluiu Veiga.