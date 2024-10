Família confirma que jogador do Panathinaikos morreu afogado em piscina

A família de George Baldock confirmou nesta sexta-feira que o jogador do Panathinaikos morreu afogado em sua piscina, em Atenas. De acordo com a polícia da Grécia, não houve nenhum indício de que a morte teve causa suspeita. O atleta de 31 anos morreu na quarta-feira.

"Estamos com o coração partido com a morte repentina do nosso amado George. Podemos confirmar que um exame post-mortem descobriu que George se afogou tragicamente enquanto nadava na piscina de sua casa em Glyfada, Atenas", disse a família de Baldock em uma declaração enviada à agência de notícias The Associated Press.

A família também disse que o lateral-direito do Panathinaikos, que nasceu na Inglaterra, deveria retornar ao Reino Unido na quinta-feira para comemorar o primeiro aniversário de seu filho.

"George, você foi o pai, noivo, filho, irmão, tio, amigo, companheiro de equipe e pessoa mais especial. Seu entusiasmo e personalidade contagiante trouxeram muito amor para aqueles que tiveram a sorte de conhecê-lo e para aqueles que o adoraram nas arquibancadas. Nós sempre guardaremos as memórias especiais que temos de você e você continuará a viver em seu lindo filho", declarou a família.

Apesar de ser inglês, Baldock tinha nacionalidade grega e defendeu a seleção do país na Liga das Nações da Uefa, em 2023. Ele começou a carreira nas categorias de base do Milton Keynes Dons, em 2009. No clube inglês, ele foi emprestado para diversas equipes até ser vendido, em 2017, para o Sheffield United.

No time inglês, o lateral-direito participou da campanha ao acesso à primeira divisão do futebol nacional, em 2018, e nos três anos seguintes disputou o Campeonato Inglês. Em maio deste ano, o Baldock deixou o Sheffield United e retornou para a Grécia, para jogar pelo Panathinaikos, clube que defendia até o seu falecimento.