Carvajal passa por cirurgia no joelho e volta ao Real Madrid somente na próxima temporada

Capitão e um dos mais experientes jogadores do elenco do Real Madrid, o lateral-direito Dani Carvajal, de 32 anos, passou por cirurgia bem-sucedida nesta sexta-feira para reconstrução do joelho direito. Na próxima semana o jogador inicia a fisioterapia e não esconde a ansiedade por retornar aos gramados.

"O nosso jogador Dani Carvajal foi operado hoje com sucesso de uma ruptura do ligamento cruzado anterior e instabilidade póstero lateral do joelho direito, sob supervisão dos Serviços Médicos do Real Madrid. Carvajal iniciará seu processo de recuperação nos próximos dias", informou o clube merengue.

Carvajal vem tratando a situação como algo inevitável na carreira de jogadores de futebol, não culpou o defensor do Villarreal pelo problema e adotou um discurso otimista em suas redes sociais desde a confirmação de que passaria pelo processo cirúrgico.

"Lesão grave no ligamento cruzado confirmada. Vou ter de passar pela cirurgia e passar uns meses fora do campo. Já estou ansioso para começar a recuperação e voltar como uma besta (bem melhor)", postou o lateral antes da cirurgia, agradecendo as inúmeras mensagens de apoio.

Os companheiros de Real Madrid vêm dando total apoio a Carvajal, como Mbappé, Eder Militão, Vini Jr e Rodrygo, entre outros. A expectativa é que ele esteja apto para voltar às atividades no começo da próxima temporada. Até lá, o clube estuda a possibilidade de buscar um substituto por causa do elenco enxuto.

O nome de Alexander-Arnold, do Liverpool, ganhou forças no clube espanhol, mas o presidente Florentino Pérez pode mudar de opinião depois de a imprensa espanhola recuperar uma entrevista na qual o jogador fazia juras de amor ao Barcelona.