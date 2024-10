Perto de completar 70 jogos pelo Santos, Carille trabalha bola parada para o jogo com Mirassol

O técnico Fábio Carille vai completar uma marca especial pelo Santos na partida com o Mirassol, neste sábado, às 18h30, na Vila Belmiro, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador fará o seu 70º jogo no comando do clube. Apesar do feito, o momento é de pressão e pode se tornar decisivo para o futuro do treinador por se tratar de um adversário direto na briga pelo acesso e pelo título.

Com 56,5% de aproveitamento, Carille soma 33 vitórias, 18 empates e 18 derrotas em suas duas passagens pelo Santos. Apesar das críticas que recebera nos últimos compromissos do clube, o treinador chegou a afirmar que está focado no objetivo de levar a equipe à elite do futebol nacional e que o carinho que recebe nas ruas é bem diferente do comportamento da torcida nas arquibancadas.

Nesta quinta-feira, o treinador fez um trabalho tático no CT Rei Pelé, posteriormente a um trabalho de bola parada, arma crucial do Santos na competição. Não à toa o time tem o segundo melhor ataque, contra 43 gols marcados, apenas atrás do Coritiba, com 47, e a terceira defesa menos vazada, com 23 sofridos. Neste último quesito, perde apenas para Mirassol (21) e Avaí (22).

Carille terá dois problemas para armar o time do Santos. Ele não poderá contar com os volantes João Schmidt, suspenso, e Tomás Rincón, que está com a seleção da Venezuela para os jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo. A expectativa é que Sandry seja escalado no setor.

O Santos é o vice-líder da Série B, com 53 pontos, contra 54 do Novorizontino. Sport e Mirassol, com 50, estão na cola. O América-MG, em quinto, soma 47.

DODÔ DE SAÍDA

Ao mesmo tempo que busca o acesso na Série B, o Santos trabalha internamente pensando em 2025. O clube está conversando com o lateral Dodô em busca de uma rescisão amigável. Ele não vem sendo aproveitado pelo técnico Carille e segue treinando em separado do elenco.

Sem atuar na temporada, Dodô foi um dos remanescentes da queda do Santos à Série B. Nesta segunda passagem pelo clube, ele fez 18 jogos e deu uma assistência.