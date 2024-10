Mayke trabalha com companheiros no campo e aumenta 'concorrência' pela lateral do Palmeiras

Marcos Rocha voltou a atuar diante do Red Bull Bragantino, no fim de semana, pelo Brasileirão, enquanto Giay havia encarado Vasco e Atlético-MG. No dia 20, um domingo, o Palmeiras visita o Juventude, às 20 horas, em Caxias do Sul, e Abel Ferreira aumenta suas opções para a lateral-direita com a volta de Mayke aos treinos com os companheiros.

Fora desde agosto por causa de uma lesão na panturrilha direita, Mayke está recuperado e vinha realizando a transição física. Nesta quinta-feira, o jogador pôde, enfim, trabalhar normalmente com os companheiros.

Com toda a parada da Data Fifa para preparar a equipe, Abel Ferreira pode surpreender nas alterações. O jovem Estêvão é outra peça importante livre de problemas clínicos e que pode reaparecer na equipe titular após entrar no segundo tempo diante do Bragantino. A dúvida é quem sai, já que Raphael Veiga entrou bem na sua ausência.

Nas atividades do período da manhã, o Palmeiras fez trabalhos táticos para a visita ao Juventude, confronto no qual buscará seu 10º jogo de invencibilidade e a volta das vitórias após 0 a 0 em Bragança Paulista. Brigando ponto a ponto com o Botafogo pela liderança, os paulistas sabem que necessitam de um triunfo no Alfredo Jaconi após ver o rival carioca abrir três pontos de dianteira (60 a 57).

O aquecimento palmeirense foi diferenciado, com futevôlei. Depois o elenco realizou dois trabalhos técnicos de enfrentamentos em campo reduzido. Abel Ferreira sabe do poder de marcação da equipe gaúcha jogando em seu estádio e busca alternativas para furar o possível ferrolho de Jair Ventura.

O retrospecto recente, contudo, dá enorme esperança aos palmeirenses. A equipe somou ponto nas últimas três visitas ao Juventude, sendo duas vitórias por 3 a 0 em sequência, nos Brasileiros de 2021 e 2022. Antes, em 2007, somou um empate por 1 a 1. A última derrota foi pelo Brasileiro de 2006, com 3 a 2.