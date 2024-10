Itália sofre após expulsão e cede igualdade à Bélgica; França goleia Israel na Liga das Nações

A Itália desperdiçou enorme chance de encaminhar sua vaga às quartas de final da Liga Europa nesta quinta-feira, no Grupo 2. Dominava completamente a Bélgica e vencia por 2 a 0 quando uma saída de jogo equivocada acabou mudando a história do embate. Ao tentar fazer o corte, Pellegrini acabou expulso ainda na primeira etapa e os visitantes acabaram buscando o 2 a 2 no Estádio Olímpico de Roma.

Um jogo até então de uma seleção só quase acaba em virada épica dos desfalcados belgas. A Itália, ao menos, soube segurar a pressão na etapa decisiva para garantir um ponto e a liderança isolada, agora com sete, diante d seis da França e quatro dos belgas. Israel, rival italiano de segunda-feira, ainda não pontuou.

Com jogada em alta velocidade que começou na defesa, a Itália demorou só dois minutos para se colocar em vantagem. O cruzamento de Dimarco do bico da área esquerda encontrou Cambiasso livre, do outro lado do campo. O ala se antecipou e empurrou às redes na segunda tentativa.

Luciano Spalletti tinha elogiado a postura da seleção contra França e Israel e queria a manutenção do futebol ofensivo e vistoso. E a equipe cumpria a recomendação do comandante à risca. Frattesi saiu de frente ao goleiro e quase ampliou logo depois.

A torcida que lotava as arquibancadas do estádio Olímpico de Roma "jogava" junto. Vaiava os rivais quando tinham a bola e subiam o som a cada ataque. Sem os astros Courtois, De Bruyne e Lukaku, a Bélgica do técnico Domenico Tedesco parecia um tanto assustada com o ímpeto italiano e mal conseguia atacar ou trocar passes, abrindo mão da bola com facilidade.

Com Di Lorenzo, Bastoni e Calafiori formando o trio defensivo, a Itália tinha outra meta em Roma: passar em branco depois de levar gol nos dois primeiros jogos. E o começo foi bem animador, com Donnarumma não sendo exigido.

Calma atrás e mortal na frente, a Itália ampliou aos 23 em mais um lance em alta velocidade. Cambiasso recebeu bom passe e bateu colocado. Casteels espalmou e Retegui desencantou na Liga das Nações ao mandar ao gol vazio.

A história do jogo, até então tranquilo e totalmente dominado pela Itália, começou a mudar em uma saída errada de bola aos 38 minutos. Pellegrini deu uma entrada muito dura em Arthur Theate e levou o cartão amarelo. Após recomendação do VAR, o jogador da Roma acabou expulso.

Os belgas diminuíram o placar de imediato. Cobrança de falta ensaiada, Trossard rolou e Cuyper bateu colocado, sem chances para Donnarumma. Os minutos finais da primeira etapa foram de enorme pressão da Bélgica, até então presa fácil, que por muito pouco não empatou.

O começo da etapa final veio com chance de ouro para Frattesi dar tranquilidade aos italianos. Sem capricho, bateu forte, para o alto, com somente dois minutos. Os contragolpes viraram a arma dos mandantes, diante de uma oponente todo no ataque.

O sufoco belga acabou premiado aos 17 minutos em toque de bico de Trossard após desvio de cabeça de Faes. Logo depois, os belgas ainda reclamaram de um pênalti. Após consulta ao VAR, o lance acabou considerado normal.

Spalletti se viu obrigado a reforçar a marcação para evitar o pior e "fechou a casinha." A Itália soube administrar o resultado e, depois de duas belas vitórias, se satisfez com um empate em jogo no qual podia golear se não perdesse uma peça.

FRANÇA GOLEIA ISRAEL

No outro duelo do Grupo 2, sem o astro Mbappé, a França "visitou" Israel em jogo disputado da Boznik Arena, em Budapeste, na Hungria, e confirmou o favoritismo, goleando por 4 a 1. Camavinga abriu o marcador logo aos sete minutos, batendo de fora da área e contando com "frangaço" do goleiro Grazer.

Sem pontos e sem poder mandar jogos em seu país, Israel chegou ao empate com Gandelman completando de cabeça o cruzamento de Gloukh. Nem bem celebrou a igualdade e viu Nkunku recolocar os franceses na frente em belo giro e batida por baixo do goleiro. Na segunda etapa, com gols de Hernández e Barcola definiram o placar.

INGLATERRA DECEPCIONA

Lutando para voltar à elite da Liga das Nações, a Inglaterra recebeu a Grécia em Wembley e acabou castigada com um gols aos 49 minutos do segundo tempo para perder o confronto direto por 2 a 1.

Pavlidis anotou os dois gols dos gregos, com campanha perfeita e nove pontos. Bellingham havia empatado para os ingleses aos 43 da etapa final. A Inglaterra caiu para segundo, com seis. A Irlanda fez 2 a 1 na casa da Finlândia e está em terceiro ao somar seus primeiros pontos diante da rival, zerada.