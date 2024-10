Corinthians exerce opção de compra de Hugo Souza junto ao Flamengo; veja detalhes

O Corinthians formalizou nesta quinta-feira a opção de compra, em definitivo, do goleiro Hugo Souza. Segundo acordo firmado entre as partes no contrato de empréstimo do jogador, em julho deste ano, o time alvinegro poderia exercer a opção de compra a partir do dia 10 de outubro - como o fez nesta quinta-feira. Assim, a tendência é que o Corinthians não tenha que arcar com nenhuma multa para utilizar o jogador contra o Flamengo, pela Copa do Brasil.

No acordo, o Corinthians precisará pagar 800 mil euros (R$ 4,85 milhões, na cotação atual) para contar com o goleiro em definitivo, já que o contrato de empréstimo é válido até o final deste ano. A quantia é referente à 50% dos direitos econômicos do goleiro. Quando adquiriu o goleiro em julho, o time já havia pago 200 mil euros (R$ 1,19 milhão) para contar com o atleta.

Inicialmente, acreditava-se que o Corinthians poderia contratar Hugo Souza, em definitivo, a partir do dia 1º de outubro. Entretanto, segundo apurou o Estadão, um ruído de comunicação teria causado a confusão, já que o time alvinegro só poderia exercer a opção de compra, de fato, a partir desta quinta-feira, dia 10.

"O Hugo é nosso, já tem contrato. Os valores são esses (cerca de 800 mil euros) e a data (para a contratação definitiva) é a partir do dia primeiro (de outubro). Isso já está com nosso financeiro e o jurídico está acertando tudo, tudo sob controle. Se nós pagarmos a partir do dia primeiro, não precisa pagar mais nenhuma multa, só os 800 mil euros", disse Augusto Melo, à TV Bandeirantes, em setembro.

Com multas, o Corinthians precisou desembolsar R$ 1 milhão ao Flamengo, em duelo pelo Campeonato Brasileiro e na ida da semifinal da Copa do Brasil. Com seis defesas neste segundo duelo, o time alvinegro "pagou" cerca de R$ 83 mil por cada intervenção do goleiro na partida. O Corinthians poderá regularizar o novo contrato de Hugo Souza somente a partir da janela do fim do ano. Até lá, o goleiro continua com o vínculo atual, de empréstimo.

Corinthians e Flamengo vivem um clima de guerra nos bastidores nas últimas semanas, pela definição da data da partida de volta da semifinal da Copa do Brasil. A CBF acatou um pedido da cúpula rubro-negra e moveu o jogo decisivo para o dia 20, um domingo. A diretoria do time carioca entende que não haveria tempo ideal para a recuperação dos jogadores convocados para as seleções, tendo em vista que o período de jogos envolvendo desta Data Fifa se encerra no dia 15 deste mês, dois dias antes da data inicialmente marcada para a partida de volta com os corintianos. Assim, eles teriam apenas 48 horas para recuperar os atletas que viajaram.

Mesmo assim, essa relação não inibiria o Corinthians de selar a contratação de Hugo Souza, já que não é necessário uma nova negociação. O time alvinegro só precisou exercer a cláusula prevista no contrato de julho, como o fez nesta quinta.