Bia Haddad é eliminada em Wuhan, mas garante retorno ao Top 10 do ranking mundial

Beatriz Haddad Maia se despediu do WTA 1000 de Wuhan, nesta quinta-feira, ao ser eliminada nas oitavas de final. Apesar da derrota para a polonesa Magdalena Frech, a tenista brasileira deixou a competição chinesa com um motivo para comemorar: ela voltará ao Top 10 do ranking mundial a partir da próxima semana.

Atual 12ª do mundo, Bia retomará o 10º lugar, assim como aconteceu por duas semanas em junho do ano passado, na esteira de sua campanha histórica em Roland Garros. A brasileira iguala sua melhor posição da carreira, que também é a melhor colocação de uma tenista brasileira no ranking de simples na história - a lenda Maria Esther Bueno alcançou seu auge antes do lançamento da lista oficial de tenistas.

A atleta brasileira vem subindo no ranking nas últimas semanas, com um rendimento acima da média em comparação à primeira metade da temporada, quando acumulou resultados abaixo do esperado. Para voltar ao Top 10, ela precisou acumular bons resultados nas últimas semanas. Além disso, contou com a queda precoce de rivais que poderiam superá-la no ranking, como a russa Daria Kasatkina e a ucraniana Marta Kostyuk.

Bia poderia até atingir a nona colocação do ranking, o que seria sua melhor posição da carreira, se tivesse vencido Magdalena Frech, 27ª do mundo. A polonesa, contudo, dominou a partida e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, pelas oitavas de final. Com a vitória, Frech vai enfrentar a favorita Aryna Sabalenka nas quartas de final.

Nesta quinta, Bia demorou para se encontrar no jogo no primeiro set. Ela sofreu duas quebras de saque em sequência e viu a rival abrir 5/0. Com tal desvantagem, a brasileira reagiu. Devolveu uma das quebras, venceu três games e esteve perto de encostar no placar. Frech, então, sustentou a vantagem e fechou a parcial ao aproveitar seu segundo set point.

A segunda parcial começou mais equilibrada. Bia manteve o ímpeto do fim do set anterior até que a polonesa voltou a se impor no saque da brasileira, abrindo 3/1. Frech voltou a crescer, enquanto a tenista do Brasil perdia rendimento. A polonesa obteve nova quebra e fez 4/1 antes de encaminhar a vitória.

Incomodada com sua performance, Bia chegou a demonstrar irritação em quadra. Ela acertou rápidos socos em sua perna esquerda no decorrer o segundo set. Neste ritmo, a brasileira salvou um match point. Mas não resistiu ao segundo, quando Frech confirmou sua primeira vitória sobre a rival paulistana.

LUISA STEFANI ENCERRA TEMPORADA

Dois dias após ser eliminada na estreia em Wuhan, a duplista Luisa Stefani decidiu antecipar o fim de sua temporada. A medalhista olímpica alegou dores no joelho para tomar a decisão. Inicialmente, seu planejamento era disputar mais dois torneios neste ano, de olho no WTA Finals, a competição que reúne as oito melhores tenistas e duplas da temporada.

"Após a participação em Wuhan, optei por finalizar minha temporada um pouco mais breve que o esperado. Estava buscando a qualificação para o WTA Finals com a Demi, mas voltei a sentir um desconforto no joelho nas últimas semanas e decidi escutar e respeitar o meu corpo e parar por aqui. Agora, a prioridade é cuidar do meu corpo e me preparar para 2025", afirmou a brasileira.

Luisa jogou quase a temporada toda com a holandesa Demi Schuurs. Juntas, foram campeãs do WTA 1000 de Doha, único título obtido pela brasileira neste ano. Na gira asiática, elas acumularam duas derrotas em estreias, após alcançarem as quartas de final do US Open, no mês passado.