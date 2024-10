Alef Manga volta a ser relacionado no Coritiba após punição de 360 dias por manipulação

A espera do Alef Manga de voltar a vestir a camisa do Coritiba está muito próxima de chegar ao fim. O atacante, que recebeu uma suspensão de 360 dias por manipulação de resultados, foi relacionado pelo técnico Jorginho para a partida diante do Amazonas, neste domingo, às 16h, no estádio Couto Pereira, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Apesar de estar entre os relacionados, não há uma certeza sobre a utilização do atacante durante a partida. Jorginho já afirmou que o processo de retorno do atleta será gradual, e, por isso, o deixará como opção no banco de reservas. Ele está liberado para atuar desde o dia 26 de setembro.

Alef Manga tem 29 anos e não entra em campo desde 23 de outubro de 2023, quando participou de 64 minutos da derrota do Pafos, seu ex-clube, para o Omonia, pelo principal campeonato do Chipre.

Revelado pelo Santos, o jogador tem passagens por clubes como Volta Redonda e Goiás, além de ter atuado no futebol português e cipriota. O clube que ele mais defendeu, no entanto, foi o Coritiba. Foram 29 gols e 12 assistências em 79 partidas. Além disso, ele terminou como artilheiro da Copa do Brasil de 2023, ao lado de Tiquinho Soares (Botafogo), Pedro (Flamengo) e Lorran (Nova Mutum), todos com cinco gols.

O seu retorno coincidente com um momento crucial para o Coritiba, que busca uma arrancada nas oito rodadas finais da Série B para tentar brigar pelo acesso. O time paranaense é o 12º colocado, com 41 pontos, nove atrás do Mirassol, quarto colocado.