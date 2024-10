Marcos Rocha vê 4 times na briga pelo Brasileirão e fala em 'esperança' no Palmeiras

Marcos Rocha é um dos líderes do elenco do Palmeiras e pode, diante do Juventude, no dia 20, se tornar o segundo lateral-direito com mais vitórias no clube, superando Eurico e atrás apenas de Mayke (tem 91 diante de 94 do companheiro de elenco). Livre das dores musculares, ele prevê uma briga acirrada na reta final do Brasileirão, coloca quatro times na disputa pelo título, mas espera "dar alegria" ao torcedor com a conquista do tricampeonato.

Titular diante do Red Bull Bragantino na rodada passada após ser desfalque contra Atlético-MG e Vasco, Marcos Rocha espera seguir na equipe em Caxias do Sul, domingo (13), às 20h, e aposta na força dos torcedores palmeirenses pela volta dos triunfos após 0 a 0 no interior.

"A gente queria estar dentro de todas as competições. É muito importante estar participando dessa reta final da Copa do Brasil e da Libertadores, pela expectativa, trabalho e estrutura que o Palmeiras nos oferece. Mas é o futebol, tivemos adversários difíceis, que dificultaram bastante e, por méritos também, estão na fase final das duas Copas", avaliou.