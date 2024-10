Ferreirinha treina e deve reforçar São Paulo contra o Vasco no Brasileirão

Ferreira deve ser a novidade do time do São Paulo no dia 16, contra o Vasco, no retorno da disputa do Campeonato Brasileiro após a Data Fifa. O atleta, afastado há dois meses dos gramados por causa de um lesão muscular na perna esquerda, treinou normalmente nesta quarta-feira (9), depois de três dias de folga do elenco tricolor.

Contra o Vasco, o técnico Luis Zubeldía não poderá contar com o zagueiro Arboleda e o atacante André Silva, suspensos. Em compensação, o treinador terá o atacante Calleri e o zagueiro Alan Franco à disposição, após cumprirem suspensão no Mato Grosso na derrota diante do Cuiabá.

Nos próximos dez dias, Zubeldía poderá trabalhar a equipe em várias frentes, mas não pode contar com o lateral-esquerdo Jamal Lewis, que defende a Irlanda do Norte na Liga das Nações, além do zagueiro Ferraresi (Venezuela) e do volante Bobadilla (Paraguai), que estão as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.