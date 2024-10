Cássio se machuca ao tentar cortar bola de cabeça em treino e vira problema no Cruzeiro

Cássio virou problema para Fernando Diniz no Cruzeiro. E não é por causa da saída com os pés. Na atividade desta quarta-feira, o goleiro deixou a área para cortar um lance de cabeça, caiu e acusou dores musculares na coxa direita, deixando sua presença na volta do Brasileirão, dia 18 de outubro, diante do Bahia, incerta.

O goleiro até se levantou, tentou seguir na atividade, mas acabou não suportando as dores e deixou o campo da Toca da Raposa, em Belo Horizonte, mancando. Deve passar por exames para saber a gravidade do problema.

A lesão não é nova. Cássio já tinha jogado diante do Libertad, pela Copa Sul-Americana, com uma proteção no local pela mesma dor. Diante do Fluminense, o goleiro jogou normalmente.

Antigo titular antes da chegada de Cássio, na janela de transferências do meio do ano - já atuou em 18 partidas -, Anderson está de sobreaviso para encarar os baianos. Mas Diniz também tem Gabriel Grando, que veio do Grêmio, para a posição.

O problema do treinador não está apenas entre as traves. Imprescindível no meio-campo, o volante Matheus Henrique foi diagnosticado com uma lesão muscular no quadril e está entregue ao Departamento Médico cruzeirense.

Ainda sem ganhar no comando da equipe - dois empates e uma derrota -, Diniz espera que seus titulares se recuperem rápido, pois no dia 23 a equipe recebe o Lanús, da Argentina, começando a decidir uma vaga na final da Copa Sul-Americana.