Savinho não viu jogos recentes da seleção e aguarda chance com Dorival em 'momento preocupante'

Objetivo e sincero, Savinho contou que não viu os jogos recentes da seleção brasileira. Convocado para os duelos com Chile e Peru, o atacante do Manchester City também havia sido chamado para a Data Fifa anterior, mas uma lesão lhe tirou a oportunidade de defender o Brasil.

Ele foi questionado sobre como a seleção pode evoluir em relação às últimas duas partidas, diante de Equador e Paraguai - vitória por 1 a 0 e derrota pelo mesmo placar - e respondeu com sinceridade. "Não vi os jogos, era muito tarde na Inglaterra. Não tem como responder", disse em entrevista coletiva no CT do Palmeiras, onde a seleção tem treinado antes da viagem para Santiago, onde enfrentará o Chile na quinta-feira.

O atacante também foi honesto ao dizer que, depois de poucos meses na Inglaterra, não tem muitas novidades a trazer à seleção em relação ao aprendizado que tem tido com Pep Guardiola no Manchester City. "Estou há dois meses com o Guardiola. Não deu pra me ver muito no que aprendi. Mas tenho certeza que vou aprender muito", projetou.

Cria do Atlético Mineiro, o jogador de 20 anos reconheceu que é "preocupante" o cenário que se apresenta para o Brasil, apenas o quinto colocado das Eliminatórias, com 10 pontos, a oito da líder Argentina. Preocupa a colocação e também o futebol ruim que tem sido apresentado, o que ajudou a distanciar o torcedor da equipe nacional, que já teve três treinadores depois de Tite, incluindo Dorival, o atual comandante que vive sob pressão.

"O que vai fazer o torcedor gostar do nosso futebol é a vitória, são os três pontos", opinou Savinho. "O Brasil está acostumado e ganhar de 3 a 0, 2 a 0. A gente tem que voltar a fazer isso, ser protagonista do jogo durante os 90 minutos".