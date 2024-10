São Paulo aproveita Data Fifa para recuperar Ferreira para sequência do Brasileirão

Após três dias de folga, o time do São Paulo volta a treinar, nesta quarta-feira, no CT da Barra Funda, visando o jogo do dia 16, contra o Vasco, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. A expectativa é de que o atacante Ferreira possa se recuperar nesta Data Fifa, após dois meses afastado por causa de lesão.

A intenção do técnico Luis Zubeldía era utilizar o atleta pelo menos por alguns minutos no sábado passado diante do Cuiabá, mas o jogador nem viajou para o Mato Grosso.

Ferreira se machucou em 18 de agosto, no Allianz Parque, na derrota do São Paulo, por 2 a 1, para o Palmeiras, na rodada 23 do Brasileirão. O atacante sentiu um problema muscular na perna direita logo aos cinco minutos de jogo, tentou prosseguir na partida, mas acabou substituído aos dez minutos.

Contra o Vasco, Zubeldía não poderá contar com o zagueiro Arboleda e o atacante André Silva, suspensos. Em compensação, o treinador terá o atacante Calleri e o zagueiro Alan Franco à disposição, após cumprirem suspensão em Cuiabá.

O São Paulo está na quinta posição no Brasileirão, com 47 pontos, quatro atrás do Flamengo, quarto colocado. Internacional (46), Bahia (45) e Cruzeiro (43) são outros times que brigam por vagas na próxima edição da Copa Libertadores.