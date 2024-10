Real Madrid confirma lesão de Éder Militão, cortado da seleção

Diante do Villarreal, quando começou a partida no banco de reservas, Militão reclamou de dores na coxa esquerda após o confronto. O atleta já iniciou tratamento intensivo e o Real trabalha para contar com o jogador no clássico com o Barcelona, marcado para o dia 26 deste mês, no Santiago Bernabéu.

Vice-líder do Campeonato Espanhol com 21 pontos, o Real Madrid tem três a menos que o Barcelona, primeiro colocado. O próximo confronto da equipe merengue pela competição é no próximo dia 19 (sábado), quando visita o Celta.