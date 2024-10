Por que Dudu, do Palmeiras, encerrou contrato com a Adidas e voltou a usar Nike

Os torcedores do Palmeiras com o olhar mais atento puderam perceber que o atacante Dudu já não utiliza chuteiras da Adidas em jogos do clube. Isso porque o atacante encerrou seu contrato com a fornecedora de material esportivo alemã e, desde então, vem utilizando calçados da Nike, sua antiga patrocinadora. A informação foi divulgada inicialmente pelo "Nosso Palestra" e confirmada pelo Estadão.

A última vez em que Dudu utilizou chuteiras da Adidas com o logo em evidência foi em 27 de julho, na derrota por 2 a 0 para o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Posteriormente, o ídolo alviverde passou a vestir um calçado predominantemente preto, sem a marca da empresa visível. A escolha se deu nos duelos com o Flamengo, em 31 de julho, pela Copa do Brasil, além de Criciúma e Atletico-MG, pelo Brasileirão.

Dudu voltou a usar uma chuteira da Nike em uma partida oficial do Palmeiras no sábado, no empate sem gols com o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista. Ele jogou os minutos finais e teve a chance de marcar o gol da vitória, mas acabou desperdiçando a oportunidade.

O Estadão apurou que a razão principal de antecipar o fim do contrato foi o fato de o atleta não ter se adaptado aos modelos de chuteiras da Adidas, apesar de ter viajado à sede da empresa, na Alemanha, em fevereiro deste ano, para tirar molde de seu pé e tentar desenvolver um modelo ideal.

Não houve qualquer tipo de divergência entre o jogador e a marca, com o atleta sempre obtendo destaque nas ações da empresa. Como o contrato seria encerrado em dois meses, as partes resolveram antecipar o fim do vínculo.

Dudu não tem acordo com a Nike, mas deve seguir usando os calçados da marca americana nas próximas partidas. O jogador não tem pressa para encontrar um novo fornecedor de material esportivo e analisa possibilidades junto de seu estafe.