Lesões e aposentadorias causam renovação na seleção da Alemanha após a Eurocopa

Florian Wirtz tem apenas 21 anos e já é um dos jogadores mais experientes de uma nova seleção da Alemanha. À medida que a equipe europeia muda o foco para a Copa do Mundo de 2026, lesões e aposentadorias deixaram o país com uma seleção sem experiência internacional, embora não necessariamente jovem, na Liga das Nações da Uefa.

Wirtz, uma das estrelas do Bayer Leverkusen, atual campeão alemão, é o segundo jogador mais jovem da seleção, mas também o quinto jogador mais experiente, com 25 partidas pela equipe, no elenco que enfrentará a Bósnia-Herzegovina na sexta-feira e a Holanda na segunda-feira, pela competição continental.

Nenhum dos três goleiros - Oliver Baumann, Alexander Nübel e Oliver Blaswich - jogou pela Alemanha. Com Marc-André ter Stegen, do Barcelona, lesionado pelos próximos meses, um deles terá de assumir a vaga de titular - Manuel Neuer se aposentou do time ao fim da Eurocopa.

No total, seis dos jogadores que mais vem sendo convocados pelo técnico Julian Nagelsmann não estavam em condições de jogo no treino desta terça-feira - o lateral-esquerdo David Raum, do RB Leipzig, foi o último a ser cortado. Novos convocados, como Jamie Leweling, Jonny Burkardt e Tim Kleindienst costumam se destacar nos jogos do Alemão, mas nunca foram testados em nível internacional.

"Embora seja uma pena que desta vez tenhamos de abrir mão de alguns jogadores lesionados, que deram importante contribuição durante a Eurocopa, estamos muito ansiosos para ver os nossos novos jogadores no ambiente de seleção e nos treinos", afirmou Nagelsmann, na segunda-feira.

Mesmo antes das lesões de Jamal Musiala, do Bayern de Munique, Kai Havertz, do Arsenal, e Niclas Füllkrug, do West Ham, a seleção alemã já parecia desgastada após uma série de desistências de alto nível após a disputa da Eurocopa, quando a equipe foi eliminada nas quartas de final, jogando em casa.

Toni Kroos, Manuel Neuer, Ilkay Gündogan e Thomas Müller deixaram a seleção da Alemanha ao fim da competição continental, finalizada em julho. Juntos, somaram 451 partidas pela equipe europeia, entre jogos amistosos, da Liga das Nações, Eurocopas e Copas do Mundo.

Além das aposentadorias, a equipe alemã sofre as consequências de escolhas de curto prazo, visando a disputa da Euro diante de sua torcida. Com Nagelsmann tendo contrato somente até o fim da competição, o foco total era na busca pelo título, sem projetar a renovação ou a futura disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Assim, o treinador se concentrou nos medalhões.

A Alemanha já vinha contando com o futebol de Musiala e Wirtz, dois dos jovens talentos mais brilhantes do futebol mundial, mas outros jovens jogadores, antes considerados como o futuro da Alemanha, ainda não vingaram.

Karim Adeyemi, do Borussia Dortmund, vem sendo irregular na seleção, além de sofrer co problemas físicos. O atacante Youssoufa Moukoko e o zagueiro Armel Bella-Kotchap foram companheiros de time de Adeyemi na Copa de 2022, mas não foram convocados desde então. Já o atacante Maximilian Beier, de 21 anos, não vem atendendo às expectativas desde que se transferiu para o Borussia Dortmund no início desta temporada europeia.

Por outro lado, o treinador terá o retorno de Serge Gnabry. O jogador do Bayern está de volta à equipe após 11 meses de afastamento. Num sinal do quanto o cenário mudou na seleção, Gnabry soma 22 gols pela equipe alemã, mais do que todos os gols somados dos demais jogadores convocados para a atual Data Fifa.