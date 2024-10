Konaté sai em defesa de Mbappé e vê novos líderes na seleção francesa

Criticado pela ausência na seleção francesa, Kilyan Mbappé recebeu apoio do zagueiro e colega Ibrahima Konaté. O atacante foi poupado pelo técnico Didier Deschamps das partidas contra Israel, nesta quinta-feira, às 15h45 (horário de Brasília) e Bélgica, na próxima segunda-feira, no mesmo horário, pela Liga das Nações. Sua ausência provocou a ira de torcedores, ex-jogadores e comentaristas franceses, uma vez que ele tem atuado pelo Real Madrid.

"Não é fácil conviver com isso. Ele (Mbappé) ainda é jovem. Se eu tivesse todo esse barulho no meu entorno, não sei se conseguiria aguentar", comentou o defensor do Liverpool, nesta terça-feira, em coletiva de imprensa. "Ele pode ter tido um bloqueio psicológico, gostaria de discutir isso com ele."

Konaté demonstrou preocupação com a saúde mental de Mbappé, que tem tido uma relação turbulenta com os franceses em decorrência de más atuações pela seleção e declarações polêmicas. Em seu país, o atacante saiu vaiado na derrota da França para a Itália, na primeira rodada da Liga das Nações, e no revés do Real Madrid para o Lille, pela Liga dos Campeões. "Não sabia que ele foi vaiado em Lille, mas não entendo o por quê", comentou o zagueiro.

A ausência de Mbappé e a aposentadoria de Griezmann com a camisa azul abriu um vácuo de liderança na equipe comandada por Deschamps. Para Konaté, alguns atletas têm totais condições de assumir a faixa de capitão.

"Existem nomes... Mike (Maignan), eu, Jules (Koundé), Aurel' (Tchouaméni) talvez", citou o jogador de 25 anos. "Ser líder é algo que não pode ser ensinado. Temos ou não. Você tem que ser respeitado por todos dentro e fora do campo e estar presente especialmente quando as coisas não estiverem indo bem", explicou.

Em baixa desde a eliminação nas semifinais da Eurocopa, diante da Espanha, a França ocupa a segunda posição no Grupo 2 da Liga das Nações e tenta recuperar a confiança do torcedor. "É sempre uma pena perder. Nada é perfeito. Precisamos entender por que as coisas deram errado e reagir. Devemos continuar a nos questionar e sair com os seis pontos no final desses dois jogos", afirmou Konaté.