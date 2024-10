Ingressos para Brasil x Peru nas Eliminatórias da Copa: veja valores e como comprar

Após enfrentar o Chile na quinta-feira, o Brasil retornará ao País para receber o Peru, n Mané Garrincha, em Brasília, no dia 15 de outubro. Será o primeiro compromisso da equipe de Dorival Júnior pelo segundo turno das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta semana as informações para a venda dos ingressos, que começaram nesta terça-feira, às 12h (de Brasília).

Os torcedores poderão adquirir os ingressos nas bilheterias físicas do estádio ou online, por meio do site Bilheteria Digital. Ao todo, cerca de 70 mil ingressos serão colocados à venda para o duelo com o Peru, com valores a partir de R$ 120. É permitida a compra de quatro entradas por CPF.

Na modalidade online, a CBF recomenda que os torcedores façam o cadastro previamente no sistema, com inclusão de dados pessoais e criação de login e senha, para evitar transtornos na hora de efetuar a compra. O pagamento pode ser feito por meio pix, cartão de crédito ou débito. A bilheteria no Mané Garrincha funcionará das 12h às 18h, a partir desta terça-feira, mediante a disponibilidade de ingressos.

Destes, 12 mil ingressos - cerca de 18% da capacidade do estádio - foram reservados como ingresso solidário. Nesta categoria, os bilhetes serão limitados a dois por CPF e mediante a doação de 2 kg de alimento não perecível, por pessoa, no momento da entrada no estádio. A previsão é arrecadar cerca de 24 toneladas de mantimentos que serão enviados para instituições de caridade selecionadas pelo governo do Distrito Federal (GDF) e pelo governo federal.

O confronto, válido pela 10ª rodada das Eliminatórias, será o primeiro da seleção brasileira na capital federal desde 2021. Na ocasião, pela Copa América - e sem presença de público, em função da pandemia da covid-19 -, o Brasil venceu a Venezuela na estreia da competição por 3 a 0.

Com torcedores nas arquibancadas, o último compromisso do Brasil no Mané Garrincha foi em 2019, em amistoso contra o Catar. A seleção brasileira, ainda comandada pelo técnico Tite, venceu por 2 a 0.

CALENDÁRIO DA SELEÇÃO BRASILEIRA EM OUTUBRO

No dia 10 de outubro, o Brasil enfrenta o Chile, no estádio Nacional, em Santiago, pela última rodada do primeiro turno, às 21h (de Brasília). Depois disso, retorna ao País, para enfrentar o Peru, no dia 15. A seleção se prepara na Academia de Futebol do Palmeiras, centro de treinamento do clube, localizado no bairro da Barra Funda. Antes da viagem para Santiago, na quarta-feira, Dorival planejou três sessões de treinamento - a primeira realizada nesta segunda-feira, com 15 minutos abertos à imprensa.

Anteriormente, os treinamentos do selecionado dirigido pelo técnico Dorival Júnior seriam no CT Joaquim Grava, do Corinthians. A última vez que a seleção treinou no CT do Palmeiras foi em novembro de 2021 nas Eliminatórias passadas. Em nota, a CBF agradeceu ao Corinthians, mas não explicou o motivo da mudança.

A alteração acontece em meio à tensão entre Corinthians e CBF, pela entidade ter atendido o pedido do Flamengo para alteração da data dos jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil. O clube alvinegro criticou a decisão e foi ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em busca do restabelecimento do calendário.

Antes das partidas, a seleção já teve cinco cortes na lista inicial, divulgada por Dorival. O goleiro Alisson, os zagueiros Bremer e Éder Militão, o lateral-esquerdo Guilherme Arana e o atacante Vinicius Júnior tiveram de ser substituídos por lesões nos últimos dias.

SITUAÇÃO DE DORIVAL JR.

Desde que assumiu a seleção em janeiro, após recusa de Carlo Ancelotti e desempenhos ruins de Fernando Diniz nos últimos jogos de 2023, Dorival esteve à frente em dez partidas. Soma quatro vitórias, cinco empates e um revés, com 14 gols marcados e nove sofridos - aproveitamento de 56,7% dos pontos disputados.

Mesmo sem empolgar, a tendência é que Dorival não seja demitido, ao menos até as próximas rodadas das Eliminatórias. Além de Chile e Peru, o Brasil ainda tem compromissos contra Venezuela e Uruguai em novembro. Três fatores podem entrar em conta para Dorival Júnior continuar na seleção brasileira, pelo menos até os próximos jogos das Eliminatórias: o tempo de trabalho de Dorival, o intervalo curto até a Copa do Mundo e o fato de que um eventual treinador seria o quarto neste ciclo para o Mundial de 2026.

Dorival não completou um ano à frente da seleção brasileira. Ele assumiu em janeiro e disputou apenas nove jogos até aqui - Tite, por exemplo, teve dois anos para trabalhar antes da Copa do Mundo 2018 e manteve o projeto para o Catar. Menos de dois anos separam a seleção brasileira do próximo Mundial, nos EUA, Canadá e México, fator que dificultaria o trabalho do próximo treinador.

Confira os preços dos ingressos:

- Ingresso Solidário (Setor Superior Norte): R$ 120,00. Compra de dois por CPF e mediante doação de 2 kg de alimento por pessoa.

- Setor Superior Sul: R$ 200,00 (meia entrada) e R$ 400,00 (inteira).

- Setor Superior Leste: R$ 250,00 (meia entrada) e R$ 500,00 (inteira).

- Visitante (Superior Oeste - Portão P24): R$ 250,00 (meia entrada) e R$ 500,00 (inteira).

- Setores Inferior Norte, Sul, Leste e Oeste: R$ 300,00 (meia entrada) e R$ 600,00 (inteira).

Calendário da seleção até o fim do ano:

10/10 - Chile x Brasil

15/10 - Brasil x Peru

14/11 - Venezuela x Brasil

19/11 - Brasil x Uruguai