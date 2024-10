Harry Kane treina 'sozinho' e pode desfalcar Inglaterra contra Grécia pela Liga das Nações

O capitão Harry Kane treinou sozinho nesta terça-feira após se juntar à seleção da Inglaterra com uma aparente lesão na perna para os jogos da Liga das Nações contra Grécia e Finlândia.

Em comunicado, a Federação Inglesa (FA, sigla em inglês) informou que o atacante estava "trabalhando em ambientes fechados em um programa individualizado" no St. George's Park.

Kane foi substituído aos 27 minutos do segundo tempo no empate do Bayern de Munique por 3 a 3 com o Eintracht Frankfurt no domingo após receber tratamento para o que parecia ser um problema na coxa direita.

Segundo o Bayner de Munique, o atleta foi examinado pelos médicos da seleção inglesa ao chegar ao campo de treinamento do time na segunda-feira.

A Inglaterra joga contra a Grécia nesta quinta-feira e contra a Finlândia no domingo.