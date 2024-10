Djokovic supera italiano com facilidade em Xangai e dá mais um passo rumo ao 100º título

Em busca do centésimo título na carreira, Novak Djokovic não encontrou dificuldades para derrotar o italiano Flavio Cobolli por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, nesta terça-feira, pela terceira rodada do torneio de simples do Masters 1000 de Xangai, na China.

Dono de quatro conquistas no torneio chinês, o ex-número 1 do mundo controlou o jogo contra o jovem italiano, 30º do mundo, e só precisou de 64 minutos para vencer. "Cobolli estava claramente exausto depois da partida de ontem à noite", afirmou o sérvio, referindo-se à difícil vitória de seu adversário sobre o experiente Stan Wawrinka na última segunda-feira. "Acho que isso o afetou fisicamente hoje."

Cabeça de chave número quatro, Djokovic agora enfrenta nas oitavas de final o russo Roman Safiullin, 61º colocado no ranking da ATP, que virou sobre o norte-americano Frances /Tiafoe, 17º do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 7/5 e 7/6 (7/5).

Também nesta terça-feira, o alemão Alexander Zverev precisou converter oito match points para superar o holandês Tallon Griekspoor por 2 sets a 1 - 7/6 (8/6), 2/6 e 7/6 (7/5). O terceiro colocado do ranking vai enfrentar o belga David Goffin, que eliminou o norte-americano Marcos Giron por 1/6, 6/3 e 7/5.

Outro duelo aguardado nas oitavas será entre Stefanos Tsitsipas e Daniil Medvedev. Após dois dias de espera por causa das chuvas, o tenista grego passou pelo francês Alexandre Muller por 6/3 e 7/5. "Tivemos algumas coisas acaloradas na quadra no passado, mas acho que essas coisas se resolveram com o tempo", disse Tsitsipas, sobre a rivalidade com Medvedev.

Líder do ranking, Jannik Sinner conheceu seu próximo adversário, que será o americano Ben Shelton (16º), vencedor do duelo com o espanhol Roberto Carballes Baena por 6/3 e 6/4.

O sétimo colocado Taylor Fritz também avançou com facilidade, derrotando o japonês Yosuke Watanuki por 6/3 e 6/4, enquanto Grigor Dimitrov, jogando em seu 100º evento Masters, bateu Alexei Popyrin por 7/6 e 6/3.