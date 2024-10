Sport retorna à Ilha do Retiro diante do Ceará em confronto direto pelo G-4 da Série B

Por conta das eleições municipais neste domingo, a 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro será encerrada nesta segunda-feira, com dois jogos marcados para às 21h. Sport e Ceará irão fazer um duelo direto pelo G-4, enquanto o Santos tem a chance de assumir a liderança depois do tropeço do Novorizontino.

Além de valer uma posição dentro da zona de acesso, o duelo entre Sport e Ceará irá marcar o retorno do time pernambucano para a Ilha do Retiro, que estava passando por reformas desde o começo do ano, com troca de gramado, iluminação e diversas outras melhorias. Tanto que os 26 mil ingressos colocados à disposição estão esgotados.

Atualmente na quarta colocação, com 47 pontos, o Sport defende a sua permanência dentro do G-4 e chega embalado por sete jogos sem derrota. Já o Ceará, que venceu as duas últimas partidas (4 a 0 no Vila Nova e 1 a 0 no Brusque), vem logo abaixo, em sétimo, com 45 pontos. Portanto, se vencer, ultrapassa o rival na tabela.

No mesmo horário, Goiás e Santos jogam no estádio Hailé Pinheiro, a famosa Serrinha, em Goiânia. Depois do tropeço do Novorizontino para o Amazonas, por 1 a 0, na última sexta-feira, o time paulista tem a chance de assumir a liderança caso some ao menos um ponto. Já os donos da casa tentam acabar com uma série de três jogos de jejum e aparecem em 12º com 38.

CONFIRA OS JOGOS DA 30ª RODADA DA SÉRIE B:

SEGUNDA-FEIRA

21h

Goiás x Santos

Sport x Ceará