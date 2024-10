Palmeiras assina 1º contrato profissional de jovem zagueiro e coloca multa de R$ 600 milhões

O zagueiro Fred Stradiotto, da equipe sub-17 do Palmeiras, assinou o seu primeiro contrato profissional na carreira. Aos 16 anos, o atleta firmou vínculo com o time alviverde até 2027, com uma multa de aproximadamente R$ 600 milhões para clubes do exterior.

Nas redes sociais, o defensor comemorou o acerto e recebeu inúmeras mensagens de ‘boa sorte’ dos torcedores e de seus familiares. "É um acontecimento memorável, estou muito feliz em poder vivenciar tudo isso em um clube enorme como o Palmeiras", disse Stradiotto.

O atleta defendeu o clube alviverde em 14 oportunidades na temporada e marcou um gol. Ele vem atuando como zagueiro, mas já atuou de volante e até como meia. Stradiotto vem sendo observado pelo técnico Abel Ferreira e chegou a treinar com o profissional em mais de uma oportunidade ao longo do ano.

"Venho atuando como zagueiro, mas estou à disposição para jogar em qualquer posição. Penso apenas em dar o meu melhor e representar muito bem o clube", completou.

Stradiotto é mais um da base vencedora do Palmeiras a surgir com grande potencial. No empate sem gols com o Red Bull Bragantino, por exemplo, cinco jogadores revelados pelo clube estavam entre os relacionados: o zagueiro Vitor Reis, o volante Fabinho, o lateral Vanderlan, o meia Gabriel Menino e o atacante Estevão.

A expectativa do atleta é que comece a receber algumas oportunidades no profissional no próximo ano, até pelo calendário apertado que o Palmeiras terá, principalmente, por causa do novo Mundial de Clubes da Fifa.

No Brasileirão, o Palmeiras é o vice-líder, com 57 pontos, contra 60 do Botafogo. O próximo desafio é diante do Juventude, no dia 20 de outubro, às 20h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.