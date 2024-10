Jovem Quansah comemora novo contrato com o Liverpool: 'Não há lugar melhor para estar'

Um dos pilares defensivos do Liverpool de Arne Slot, o zagueiro Jarell Quansah assinou nesta segunda-feira a renovação de seu contrato. O acordo, de longo prazo, foi celebrado pelo jovem de 21 anos, que está no clube desde os 5 e agora é titular absoluto.

Quansah ingressou na Academia do Liverpool aos 5 anos, ainda criança, passando a formação no Centro de Treinamento AXA. Defendeu todas as categorias de base e, para ganhar experiência antes de chegar na equipe principal, acabou emprestado ao Bristol Rovers no segundo semestre de 2022. Voltou e já ganhou destaque no Liverpool na temporada passada.

Com somente dois gols sofridos em sete rodadas do Inglês, o líder Liverpool é disparado o dono da melhor defesa. Para não perder seu jogador, o clube renovou seu contrato, sem dizer o período. E Quansah não escondeu a alegria.

"Não poderia estar mais feliz neste momento. Acho que a maneira como o novo técnico chegou, seu estilo de treinamento definitivamente foi uma parte importante disso e acho que é o melhor clube do mundo para eu me desenvolver e me tornar um jogador melhor", afirmou.

"Acho que os jogadores ao meu redor, com os quais procuro trabalhar duro e ouvir, são os melhores na posição no momento. Então, como eu disse, provavelmente não há lugar melhor para eu estar", garantiu.

Quansah impressionou em sua estreia no Liverpool, como substituto em uma vitória fora de casa sobre o Newcastle, em agosto de 2023, e acabou se firmando ainda sob o comando de Jürgen Klopp, fechando a temporada com 33 partidas disputadas. Continua como titular e também chegou à seleção sub-21 da Inglaterra.

"Eu só quero encarar cada passo, cada sessão de treinamento como vem. É continuar tentando melhorar no campo de treinamento, de verdade, continuar progredindo, buscando aprender e melhorar cada vez mais com todos os jogadores experientes", completou.