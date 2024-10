COB é o comitê que mais conquistou seguidores nos Jogos de Paris-2024, diz levantamento

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) revelou nesta segunda-feira que foi a entidade que obteve o maior número de novos seguidores durante os Jogos Olímpicos de Paris-2024, o que mostra uma mudança no perfil do povo brasileiro, que vem sendo cada vez mais adepto a outros esportes, além do futebol. O resultado foi divulgado pela Associação dos Comitês Olímpicos Nacionais (Anoc). O levantamento levou em consideração as plataformas Instagram, Facebook, TikTok, X (antigo Twitter) e YouTube.

O ganho em seguidores é ainda mais significativo justamente por causa da ausência da seleção brasileira no futebol, esporte que costuma atrair grandes públicos no País. O que também explicaria um aumento de seguidores é o carisma e o grande talento de alguns atletas, a exemplo de Rebeca Andrade, da ginástica artística, e de Beatriz Souza, do judô, que se transformaram em símbolos nacionais.

"Nosso principal objetivo é promover e valorizar o esporte olímpico brasileiro. Poder alcançar tantas pessoas, tornando-se o Comitê Olímpico Nacional que mais ganhou novos seguidores, só demonstra o comprometimento do COB em aproximar os brasileiros do dia a dia dos nossos atletas, por meio da produção e transmissão de conteúdos de qualidade", afirmou Paulo Wanderley, presidente do COB.

Segundo a entidade, o Time Brasil registrou um alcance de 76 milhões de usuários, além de um crescimento de 178% em seguidores durante a Olimpíada, chegando a mais de 3 milhões de pessoas e alcançando a marca de ser o comitê mais seguido do mundo.

"Vivemos um momento em que existe um aumento de interesse do público em relação ao Time Brasil e, ao mesmo tempo, temos produzido e transmitido cada vez mais conteúdo para que essas pessoas continuem acompanhando o esporte olímpico. Queremos que nossos atletas e modalidades possam ser vistos todos os anos, sete dias por semana, não somente durante os Jogos Olímpicos. Essa é a cultura que queremos implantar em nossas plataformas de comunicação", avaliou Paulo Conde, diretor de comunicação da entidade.

O Time Brasil conquistou 2,5 milhões de novos perfis em suas plataformas digitais, um aumento de 42%. Estados Unidos (2,1 milhões), Grã-Bretanha (634,5 mil), México (398,6 mil) e França (363, 5 mil) vêm logo na sequência.