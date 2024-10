Após reduzir punição por doping, CAS diz que Pogba poderia ter sido mais cuidadoso

Após ter reduzida sua punição por doping, o meio-campista Paul Pogba recebeu um "puxão de orelha" dos juízes que julgaram seu caso na Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês). Na decisão, divulgada oficialmente nesta segunda-feira, o tribunal apontou que o francês poderia ter sido mais cuidadoso em seu tratamento, que acabou gerando uma contaminação de amostra em caso de doping, na avaliação dos juízes.

"O Sr. Pogba recebeu garantias de que o médico, que alegou ter tratado de vários atletas de alto nível nos Estados Unidos e em outros países, era bem informado e estaria ciente das obrigações antidoping sob o Código Mundial Antidoping. O caso foi apoiado por vários especialistas. Muitas das evidências fornecidas pelo Sr. Pogba não tiveram oposição. O Painel do CAS determinou, no entanto, que o Sr. Pogba não estava isento de culpa e que, como jogador de futebol profissional, deveria ter tido mais cuidado nas circunstâncias", disse a CAS em nota oficial.

Campeão mundial com a seleção francesa em 2018, Pogba vai poder voltar aos gramados em março do próximo ano. O seu retorno será antes do esperado porque a CAS aceitou seu recurso e diminuiu a suspensão inicial, de quatro anos, para 18 meses, por doping. O tribunal acabou o argumento da defesa de que o atleta ingeriu substância proibida de forma "não intencional".

Pogba havia sido suspenso provisoriamente em setembro de 2023 pela Organização Nacional Antidoping da Itália (Nado) após os exames testarem positivo para DHEA, substância que aumenta os níveis de testosterona. Em fevereiro, ele recebeu a notícia que a punição seria de quatro anos, por isso acionou a CAS.

A corte diminuiu a pena para 18 meses, mas ressaltou que o jogador deveria "ter sido mais cuidadoso" com a sua carreira. Pogba estará liberado para atuar a partir do dia 11 de março de 2025. A última vez que esteve em campo foi no dia 3 de setembro de 2023, na vitória da Juventus sobre o Empoli por 2 a 0. Ele tem contrato com o clube italiano até 2026.

Apesar de poder voltar a jogar só em março, Pogba poderá usufruir das dependências da Juventus a partir de janeiro. Nas suas redes sociais, ele comemorou a decisão. "O tempo tem suas próprias maneiras de revelar a verdade, apenas seja paciente e viva a vida, você obterá respostas mais cedo ou mais tarde", disse o meia.

A Juventus, no entanto, não parece muito empolgada com o retorno de Pogba. "O clube decidirá o que fazer com ele. Para mim, era um ótimo jogador, mas não joga há muito tempo", disse o técnico Thiago Motta. "Estamos aguardando os documentos da sentença, depois tomaremos uma decisão", completou o diretor esportivo Cristiano Giuntoli.

Sem Pogba, a Juventus ocupa o terceiro lugar do Campeonato Italiano, com 13 pontos, atrás de Napoli (16) e Inter de Milão (14). O próximo desafio na competição é neste sábado, às 15h45, pelo horário de Brasília, diante da Lazio, no Allianz Stadium, em Turim.