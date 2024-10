Após oito meses longe dos gramados, volante Jair está perto de reforçar o Vasco

Após longo período se recuperando de lesão, o volante Jair tem grandes chances de ser relacionado pelo Vasco para encarar o São Paulo, no próximo dia 16 de outubro, pelo Brasileirão. O confronto é o primeiro do time carioca depois da Data Fifa. Lesionado desde fevereiro, quando teve uma ruptura do ligamento cruzado do joelho esquerdo durante um clássico contra o Flamengo, o atleta não entra em ação pelo clube há oito meses.

Jair defendeu o Vasco em apenas três partidas nesta temporada, a última no empate sem gols com o Flamengo, no dia 4 de fevereiro. Contratado para ser uma das estrelas do elenco no ano passado, o jogador foi peça importante na equipe de Ramón Diaz, que lutou contra o rebaixamento até a última rodada. Mais tarde, o treinador foi substituído por Rafael Paiva.

Assim que estiver 100% fisicamente, disputará posição com Hugo Moura, Matheus Cocão e Juan Sforza. A expectativa de Paiva é contar com o jogador na partida de volta, contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil, no dia 19 de outubro. Em Belo Horizonte, derrota por 2 a 1.

Em setembro, o volante havia comemorado o retorno aos treinos. "Voltar a treinar com o grupo, ainda que gradativamente, é mais uma vitória na minha carreira. Estou feliz e animado para os próximos passos que virão com a camisa do Vascão.

Não vejo a hora de estar em campo, honrando esse manto e revendo a torcida."

O Vasco pode ter outra novidade em breve. Depois de sofrer uma lesão parecida com a de Jair no joelho direito, Paulinho segue em fase final de recuperação e deve voltar aos gramados ainda neste ano. Em contrapartida, Adson e Estrella, também no departamento médico, provavelmente retornarão apenas em 2025.

Com 37 pontos, o Vasco é o nono colocado do Campeonato Brasileiro e está nove pontos atrás do Internacional, que abre o G-6 da competição.