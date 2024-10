Real Madrid renova com Carvajal após grave lesão e lateral completará 24 anos de clube

Jogador mais longevo do elenco do Real Madrid, o lateral Dani Carvajal acertou neste domingo sua renovação de contrato até o fim da temporada de 2026 e completará 24 anos defendendo as cores do clube merengue. O acordo veio após o anúncio de grave lesão - ruptura no tendão - e necessidade de cirurgia.

"O Real Madrid CF anuncia que, conforme planejado, o clube chegou a um acordo com Dani Carvajal para estender o contrato do jogador, que o manterá no clube até 30 de junho de 2026", anunciou o clube espanhol.

Carvajal está no Real Madrid desde 2002, quando chegou com apenas 10 anos. O jogador de 32 anos atuou em todas as categorias da base, desde o sub-12 até o Castilla em 2010. "Em 12 de maio de 2004, ele assumiu o centro das atenções em uma imagem icônica da história do nosso clube, colocando a primeira pedra da Cidade Real Madrid ao lado do então presidente honorário, Alfredo Di Stéfano", lembrou o clube.

O lateral-direito está no time profissional desde 2013. Em 12 temporadas vestindo a camisa merengue, ele se tornou uma lenda do Real Madrid e do futebol mundial, acumulando 26 troféus em 427 jogos pelo clube: Liga dos Campeões (6 vezes), Copa do Mundo de Clubes (5), Supercopa da Uefa (5), títulos da LaLiga (4), Copa del Rey (2) e Supercopa da Espanha (4).

Carvajal é um dos cinco jogadores que ganharam seis Ligas dos Campeões. Em Wembley, em 1º de junho, ele foi nomeado Jogador da Partida da final, quando o Real Madrid conquistou sua 15ª Copa Europeia ao superar o Borussia ?Dortmund por 2 a 0, com um gol dele e outro de Vini Júnior.

Na seleção espanhola, com a qual foi convocado 50 vezes, ganhou uma Eurocopa, uma Liga das Nações, um Campeonato Europeu Sub-21 e um Campeonato Europeu Sub-19.

"O Real Madrid gostaria de expressar seu apoio e carinho por ele e deseja uma rápida recuperação para que possamos desfrutar de seu futebol em campo novamente o mais rápido possível."