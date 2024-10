Poatan espanca Rountree, mantém cinturão no UFC 307 e segue como homem mais temido do MMA

No evento principal do UFC 307, em Salt Lake City, Alex Poatan mostrou por que é o lutador mais temido do MMA no mundo atualmente e manteve o cinturão dos meio-pesados da organização ao nocautear Khalil Rountree Jr. no quarto round neste sábado.

Poatan teve dificuldades nos três primeiros rounds, mas no quarto round enfim acertou uma sequência de golpes que deixaram o norte-americano completamente ensanguentado.

Rountree aos poucos foi perdendo os sentidos, e Poatan foi cada vez mais encaixando golpes, até que o americano caiu no octógono sem reação.

Essa é a terceira defesa de cinturão dos meio-pesados de Poatan, de 37 anos, nos últimos 7 meses. O brasileiro cada vez mais se consolida como um dos maiores nomes da história do UFC.

Além disso, fica claro que neste momento não há desafio para o brasileiro nesta categoria e será preciso que Poatan suba de categoria e tente ser campeão de três categorias diferentes, algo jamais feito no UFC até hoje.

JOSÉ ALDO PERDE E FICA LONGE DE NOVA CHANCE PELO CINTURÃO

O brasileiro José Aldo acabou derrotado pelo norte-americano Mario Bautista na decisão dividida dos jurados na noite deste sábado pelo peso-galo no card principal do UFC 307.

Aldo mostrou na segunda luta de seu retorno ao UFC que seus socos e agressividade em pé seguem afiadas, mas faltou ao brasileiro abusar dos chutes baixos que marcaram sua carreira.

No primeiro round, Aldo foi neutralizado pelo rival, que segurou o brasileiro na grade, não conseguindo aplicar seus golpes. Já no assalto seguinte, o ex-campeão dos penas ficou mais à vontade, trocando golpes em pé e fazendo o rival até ficar com o olho sangrando.

Já no último round, Bautista voltou a "cozinhar" a luta, deixando Aldo de costas na grade no clinch e ganhando assim tempo de controle de luta precioso que fizeram dois árbitros darem a vitória para ele. Os fãs vaiaram a decisão e a até Conor McGregor criticou nas redes, chamando de "sujeira", mas a incapacidade do brasileiro de sair da armadilha do americano custou a ele a vitória.

O roteiro foi similar ao da derrota de Aldo para Merab Dvalishvili há 2 anos, com o brasileiro não tendo resposta ao clinch do rival. O georgiano hoje é o campeão dos galos.

Com a derrota, Aldo, que entrou na noite como décimo do ranking, fica mais longe do sonhado segundo cinturão no UFC

Veja os resultados do UFC 307

Card principal

Cinturão peso-galo (até 61,2 Kg): Julianna Peña venceu Raquel Pennington por decisão dividida (48-47, 47-48, 48-47)

Peso-galo (até 61,2 Kg): Mario Bautista venceu José Aldo por decisão dividida (29-28, 28-29, 29-28)

Peso-médio (até 83,9 Kg): Roman Dolidze venceu Kevin Holland por nocaute técnico aos 5m00s do 1° round

Peso-galo (até 61,2 Kg): Kayla Harrison venceu Ketlen Vieira por decisão unânime (30-27, 30-27, 29-28)

Card Preliminar

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Joaquin Buckley venceu Stephen Thompson por nocaute aos 2m17s do 3° round

Peso-palha (até 52,1 Kg): Iasmin Lucindo venceu Marina Rodriguez por decisão dividida (29-28, 28-29, 29-28)

Peso-leve (até 70,3 Kg): Alexander Hernandez venceu Austin Hubbard por decisão dividida (30-27, 28-29, 29-28)

Peso-médio (até 83,9 Kg): César Almeida venceu Ihor Potieria por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Ryan Spann venceu Ovince Saint Preux por finalização (guilhotina) a 1m35s do 1° round

Peso-palha (até 52,2 Kg): Tecia Pennington venceu Carla Esparza por decisão unânime (29-28, 29-28, 30-27)

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Court McGee venceu Tim Means por finalização (mata-leão) aos 3m19s do 1° round